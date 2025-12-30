Verstappen lideró el ranking de pilotos elegido por los jefes de equipo
El ex integrante del Consejo de Fútbol repasó su etapa dirigencial, contó por qué dio un paso al costado y valoró el respaldo que recibió tras la pandemia.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
En una entrevista distendida, Mauricio Serna habló por primera vez con profundidad sobre el cierre de su ciclo en Boca Juniors, esta vez desde su experiencia como dirigente y no como futbolista.
Durante una charla en el stream de Pipe Muñoz, el colombiano explicó lo que significó pasar del vestuario a la toma de decisiones. “Entender, analizar y decidir desde afuera no es sencillo”, reconoció, al señalar que el rol lo obligó a prescindir de amistades en función de los intereses del club. Esa etapa, aseguró, le permitió comprender actitudes que antes cuestionaba cuando era jugador.
Serna calificó su paso por el Consejo de Fútbol como intenso y cargado de emociones. “Todo lo que hice fue con el corazón”, afirmó, al describir un proceso de aprendizaje que lo acercó a la lógica dirigencial, marcada por tensiones permanentes y miradas contrapuestas entre futbolistas y conducción.
La etapa se cerró en agosto de 2025, cuando Juan Román Riquelme resolvió desarmar el Consejo de Fútbol con el objetivo de descomprimir el clima interno y externo del club. Sobre ese final, Serna fue directo: “Sentí que ya no tenía más fuerzas para seguir luchando”.
Además, el ex mediocampista destacó el vínculo personal con Riquelme y recordó el gesto que tuvo el actual presidente tras la pandemia. Contó que fue el propio Román quien lo llamó el día de su cumpleaños para convocarlo, a pesar de haber estado en veredas políticas opuestas dentro del club. “Me volvió a abrir el club”, expresó con gratitud, y cerró con una frase contundente sobre el ídolo xeneize: “Para mí es grandísimo”.
