River continúa moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas presentó una oferta formal por Matías Viña, lateral izquierdo de Flamengo, que viene de consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025, aunque con escasa participación durante la temporada.

El defensor uruguayo, de 28 años, aparece como una de las alternativas que evalúa el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo para cubrir un puesto que River busca reforzar con urgencia. Tras sondeos por Román Vega, Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabéi, el nombre de Viña tomó fuerza en las últimas horas.

La propuesta del club de Núñez sería un préstamo por un año con opción de compra. Sin embargo, desde el entorno del conjunto brasileño no anticipan una negociación sencilla. Si bien el jugador perdió terreno en la consideración del entrenador Filipe Luís y apenas disputó diez partidos en 2025, Flamengo no tiene intenciones inmediatas de facilitar su salida.

En la competencia interna, Viña se encuentra por detrás de Alex Sandro y Ayrton Lucas, aunque el futbolista vería con buenos ojos un cambio de aire para sumar continuidad.

Cabe recordar que el uruguayo es tricampeón de la Copa Libertadores: además del título conseguido este año con Flamengo, también levantó el trofeo en dos oportunidades con Palmeiras. En River valoran su experiencia internacional y su recorrido en el fútbol brasileño.

La búsqueda de un lateral izquierdo se intensificó luego de la salida de Milton Casco, quien dejó el club tras más de una década y se sumaría como jugador libre a Atlético Nacional. Además, si bien Marcos Acuña fue uno de los puntos altos del equipo en un 2025 irregular, en Núñez buscan una alternativa confiable ante posibles lesiones o suspensiones.