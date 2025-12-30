Verstappen lideró el ranking de pilotos elegido por los jefes de equipo
Los responsables técnicos de la Fórmula 1 publicaron su top 10 del año. Hubo dos revelaciones, una ausencia importante y Verstappen volvió a quedar en lo más alto.
El mediocampista de 32 años fue presentado en el club salteño y tendrá su primera experiencia en el Ascenso argentino.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
Walter Montoya fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de Gimnasia y Tiro de Salta para disputar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El volante llega tras su último paso por Godoy Cruz, equipo con el que descendió de categoría en el último campeonato.
Atrás quedaron los años en los que su nombre estuvo en el centro del mercado de pases del fútbol argentino, cuando Boca Juniors y River Plate se disputaban su fichaje luego de sus destacadas actuaciones en Rosario Central durante las temporadas 2015 y 2016, bajo la conducción de Eduardo Coudet. Finalmente, aquella novela terminó con su transferencia a Sevilla FC en 2017.
Sin embargo, su etapa en Europa fue breve: apenas disputó siete partidos y no logró afianzarse. Luego continuó su carrera en Cruz Azul, pasó a préstamo por Grêmio y Racing Club, y más tarde regresó al fútbol mexicano.
En 2022, Rosario Central apostó por su regreso con la intención de recuperar al volante que había brillado en el país. Si bien fue parte del plantel campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023, su participación fue limitada y una lesión ligamentaria en el tobillo derecho frenó sus chances de continuidad. Posteriormente, tuvo pasos por Central Córdoba y Defensor Sporting, donde mostró una versión más regular, antes de volver al país para vestir la camiseta de Godoy Cruz.
Ahora, con 32 años y una extensa trayectoria, Montoya afrontará su primera experiencia en el Ascenso argentino. En Gimnasia y Tiro buscará continuidad, protagonismo y la posibilidad de reencontrarse con el nivel que lo llevó a estar en el radar de los clubes más grandes del país.
Los responsables técnicos de la Fórmula 1 publicaron su top 10 del año. Hubo dos revelaciones, una ausencia importante y Verstappen volvió a quedar en lo más alto.
El ex integrante del Consejo de Fútbol repasó su etapa dirigencial, contó por qué dio un paso al costado y valoró el respaldo que recibió tras la pandemia.
El Millonario realizó un primer ofrecimiento por el defensor uruguayo de 28 años, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y con pasado exitoso en Palmeiras.
En medio de los festejos por la continuidad de Filipe Luís, el club publicó una gráfica equivocada que desató rumores y obligó a una rápida aclaración.
La nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto informó una deuda exigible superior a los $4.000 millones y un escenario financiero de extrema fragilidad.
El delantero portugués confirmó que su última gran meta es alcanzar las cuatro cifras como goleador. Actualmente está a 44 tantos del histórico registro.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.