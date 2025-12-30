Walter Montoya fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de Gimnasia y Tiro de Salta para disputar la temporada 2026 de la Primera Nacional. El volante llega tras su último paso por Godoy Cruz, equipo con el que descendió de categoría en el último campeonato.

Atrás quedaron los años en los que su nombre estuvo en el centro del mercado de pases del fútbol argentino, cuando Boca Juniors y River Plate se disputaban su fichaje luego de sus destacadas actuaciones en Rosario Central durante las temporadas 2015 y 2016, bajo la conducción de Eduardo Coudet. Finalmente, aquella novela terminó con su transferencia a Sevilla FC en 2017.

Sin embargo, su etapa en Europa fue breve: apenas disputó siete partidos y no logró afianzarse. Luego continuó su carrera en Cruz Azul, pasó a préstamo por Grêmio y Racing Club, y más tarde regresó al fútbol mexicano.

En 2022, Rosario Central apostó por su regreso con la intención de recuperar al volante que había brillado en el país. Si bien fue parte del plantel campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023, su participación fue limitada y una lesión ligamentaria en el tobillo derecho frenó sus chances de continuidad. Posteriormente, tuvo pasos por Central Córdoba y Defensor Sporting, donde mostró una versión más regular, antes de volver al país para vestir la camiseta de Godoy Cruz.

Ahora, con 32 años y una extensa trayectoria, Montoya afrontará su primera experiencia en el Ascenso argentino. En Gimnasia y Tiro buscará continuidad, protagonismo y la posibilidad de reencontrarse con el nivel que lo llevó a estar en el radar de los clubes más grandes del país.