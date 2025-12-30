Verstappen lideró el ranking de pilotos elegido por los jefes de equipo
Los responsables técnicos de la Fórmula 1 publicaron su top 10 del año. Hubo dos revelaciones, una ausencia importante y Verstappen volvió a quedar en lo más alto.
La nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto informó una deuda exigible superior a los $4.000 millones y un escenario financiero de extrema fragilidad.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
La nueva conducción de Gimnasia y Esgrima La Plata difundió un informe preliminar sobre el estado económico y financiero de la institución, con un diagnóstico contundente. A poco más de tres semanas de haber asumido, la Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto detalló que el club enfrenta una deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones y una disponibilidad de caja mínima.
El comunicado, dirigido a socios y socias, aclara que se trata de un adelanto mientras se avanza en un informe integral “área por área”, que será presentado en el corto plazo. Según indicaron desde la dirigencia, el objetivo es establecer una línea de base clara y comenzar un proceso de reconstrucción del vínculo institucional, apoyado en la transparencia.
De acuerdo al documento oficial, al momento del traspaso de gestión la situación financiera era de extrema fragilidad, con compromisos ya asumidos y un margen de maniobra muy reducido. En números concretos, la caja disponible rondaba los $23 millones.
Además, la nueva Comisión Directiva informó que una parte significativa de los ingresos correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido percibida y utilizada de manera anticipada. En ese punto se incluyen adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un monto cercano a los $1.900 millones.
A este escenario se suma la deuda exigible de corto plazo, que contempla salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del club, deportes amateurs, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. El informe también advierte sobre obligaciones relevantes vinculadas al fútbol profesional con vencimientos proyectados durante 2026, tanto en moneda local como extranjera.
Desde la dirigencia remarcaron que este contexto condiciona de manera severa el funcionamiento cotidiano del club y obliga a priorizar decisiones responsables para garantizar la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
En el cierre del comunicado, la Comisión Directiva aseguró que asume este punto de partida con plena responsabilidad institucional y el compromiso de avanzar en un proceso de ordenamiento económico y reestructuración financiera, basado en criterios de sostenibilidad, planificación y control, con el cuidado del patrimonio del club como eje central.
Carlos Anacleto asumió la presidencia de Gimnasia tras imponerse en una elección histórica por el nivel de participación, con más de siete mil socios que votaron en el Polideportivo Víctor Nethol, sucediendo en el cargo a Mariano Cowen.
