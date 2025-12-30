Real Madrid lidera el ranking UEFA y reafirma su dominio europeo
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
El cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. Más allá de las dificultades técnicas y del contexto adverso, el piloto argentino logró consolidarse en la categoría y mostró una evolución sostenida que fue reconocida por el medio británico The Race, que lo ubicó en el quinto puesto de su ranking de novatos del año.
El informe, elaborado por el periodista Edd Straw, evaluó el rendimiento de los debutantes en función del desempeño puro y del potencial de cara a 2026. En ese marco, Colapinto fue considerado novato pese a su participación parcial en 2024, un factor que influyó directamente en el análisis final.
Según explicó el portal, el argentino llegó a la temporada sin haber realizado una pretemporada completa y debió adaptarse desde el inicio a un monoplaza de Alpine que estuvo lejos del nivel de los equipos de punta. “Siempre iba a ser difícil dejar una buena impresión”, señalaron, al describir un arranque irregular que incluyó una temprana eliminación en Imola y resultados dispares en las primeras fechas.
Con el correr del calendario, comenzaron a aparecer señales positivas, como la pelea por los puntos en Montreal. Tras el receso de mitad de año, el rendimiento mostró una mejora clara, especialmente desde el Gran Premio de Hungría, donde Colapinto logró emparejar e incluso superar en ritmo a su compañero Pierre Gasly en varias competencias.
El duelo interno finalizó 11-7 a favor del francés, una diferencia considerada ajustada si se tiene en cuenta la experiencia de Gasly y el contexto en el que debió competir el argentino. Sin embargo, el tramo final del campeonato volvió a presentar complicaciones luego del golpe en Interlagos, que obligó a utilizar un chasis antiguo y expuso problemas en frenada y curvas.
“Con el Alpine en su peor momento, tuvo un final de temporada difícil”, analizó The Race, aunque destacó la velocidad natural y el carácter competitivo de Colapinto. De cara a 2026, el foco estará puesto en una preparación completa y en un proyecto alineado al nuevo reglamento técnico, un escenario que podría permitirle mostrar su mejor versión desde el inicio del campeonato.
