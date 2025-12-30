Verstappen lideró el ranking de pilotos elegido por los jefes de equipo
Los responsables técnicos de la Fórmula 1 publicaron su top 10 del año. Hubo dos revelaciones, una ausencia importante y Verstappen volvió a quedar en lo más alto.
El delantero portugués confirmó que su última gran meta es alcanzar las cuatro cifras como goleador. Actualmente está a 44 tantos del histórico registro.Deportes30/12/2025GASTON PAROLA
Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera de la cancha durante la entrega de los Premios Globe, donde fue distinguido como el mejor jugador de Medio Oriente. Allí, el astro portugués habló con sinceridad sobre el tramo final de su carrera y dejó en claro cuál es el gran objetivo que se propuso antes de colgar los botines: llegar a los 1.000 goles oficiales.
“Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”, expresó el delantero, que el próximo 5 de febrero cumplirá 41 años. En ese sentido, remarcó que su deseo de competir sigue intacto más allá del lugar donde juegue.
“No importa si es en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol. Quiero seguir ganando trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen”, agregó el portugués, quien además se mostró confiado en poder lograrlo: “Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones”.
En lo estrictamente estadístico, Ronaldo se encuentra muy cerca de ese récord histórico. Tras convertir un doblete en su última presentación, alcanzó los 956 goles oficiales en su carrera. De ese total, 156 fueron con la selección de Portugal y 40 corresponden al año 2025.
Con 44 tantos por delante para llegar a los 1.000, y manteniendo su actual promedio de gol, el delantero podría alcanzar la marca a comienzos de 2027. A pesar de la edad, su vigencia sigue siendo notable y lo mantiene como uno de los máximos referentes del fútbol mundial.
El mediocampista de 32 años fue presentado en el club salteño y tendrá su primera experiencia en el Ascenso argentino.
El ex integrante del Consejo de Fútbol repasó su etapa dirigencial, contó por qué dio un paso al costado y valoró el respaldo que recibió tras la pandemia.
El Millonario realizó un primer ofrecimiento por el defensor uruguayo de 28 años, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y con pasado exitoso en Palmeiras.
En medio de los festejos por la continuidad de Filipe Luís, el club publicó una gráfica equivocada que desató rumores y obligó a una rápida aclaración.
La nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto informó una deuda exigible superior a los $4.000 millones y un escenario financiero de extrema fragilidad.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El sorteo se realizó en el Velódromo Municipal y permitió alcanzar los 505 lotes adjudicados desde el inicio del programa habitacional.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.