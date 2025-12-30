Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista fuera de la cancha durante la entrega de los Premios Globe, donde fue distinguido como el mejor jugador de Medio Oriente. Allí, el astro portugués habló con sinceridad sobre el tramo final de su carrera y dejó en claro cuál es el gran objetivo que se propuso antes de colgar los botines: llegar a los 1.000 goles oficiales.

“Quiero alcanzar esa meta que todos conocen, y entonces podré parar. Es difícil seguir jugando, pero estoy motivado”, expresó el delantero, que el próximo 5 de febrero cumplirá 41 años. En ese sentido, remarcó que su deseo de competir sigue intacto más allá del lugar donde juegue.

“No importa si es en Medio Oriente o en Europa. Siempre me ha gustado jugar al fútbol. Quiero seguir ganando trofeos y quiero alcanzar esa cifra que todos conocen”, agregó el portugués, quien además se mostró confiado en poder lograrlo: “Sin duda lo conseguiré, si no hay lesiones”.

En lo estrictamente estadístico, Ronaldo se encuentra muy cerca de ese récord histórico. Tras convertir un doblete en su última presentación, alcanzó los 956 goles oficiales en su carrera. De ese total, 156 fueron con la selección de Portugal y 40 corresponden al año 2025.

Con 44 tantos por delante para llegar a los 1.000, y manteniendo su actual promedio de gol, el delantero podría alcanzar la marca a comienzos de 2027. A pesar de la edad, su vigencia sigue siendo notable y lo mantiene como uno de los máximos referentes del fútbol mundial.