River anunciará el techado y ampliación del Monumental
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El australiano se impuso por doble 6-3 a la número uno del ranking femenino en un show con reglas especiales y fuerte impacto económico.Deportes29/12/2025GASTON PAROLA
Nick Kyrgios protagonizó uno de los eventos más comentados del tenis de fin de año al vencer por doble 6-3 a Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking femenino, en una exhibición disputada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El australiano, ubicado en el puesto 671 del ranking masculino, cerró el encuentro en una hora y 17 minutos.
El partido formó parte de la denominada “Batalla de los sexos”, una propuesta más cercana al espectáculo que a la competencia oficial. Se trató de la cuarta experiencia de este tipo en la historia del tenis, tras los recordados cruces de Bobby Riggs con Margaret Court y Billie Jean King en 1973, y el duelo entre Martina Navratilova y Jimmy Connors en 1992.
En este marco, el enfrentamiento contó con reglas especiales. Ambos jugadores dispusieron de un solo saque, dejando de lado la potencia habitual para priorizar la precisión. Además, Sabalenka jugó en una pista con dimensiones reducidas: su sector fue aproximadamente un 9% más pequeño que el de Nick Kyrgios, una adaptación basada en estudios sobre desplazamientos promedio entre hombres y mujeres en el alto rendimiento.
El evento también tuvo un fuerte componente mediático. En las tribunas se observaron figuras internacionales como Ronaldo Nazário y Kaká, quienes incluso bajaron a la cancha para saludar a los protagonistas y participar de las fotos protocolares.
Si bien no se informaron cifras oficiales, desde la organización trascendió que el espectáculo habría movido varios millones de dólares en concepto de patrocinios y acuerdos comerciales, impulsados por el interés de marcas globales y la repercusión internacional del evento.
La dirigencia del club trabaja en una nueva etapa de obras que llevaría la capacidad del estadio a cerca de 100 mil personas. El anuncio se haría entre fines de enero y principios de febrero.
El club brasileño anunció la renovación del entrenador tras semanas de negociaciones, asegurando la continuidad de un proyecto exitoso.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
Con Soler y Román Vega fuera de carrera, el Millonario concentra sus esfuerzos en dos nombres. Ya hubo una oferta por Bernabei, mientras que Báez aparece condicionado por la situación institucional de San Lorenzo.
Desde 2026, presentar reclamos técnicos o apelaciones será mucho más caro. La decisión busca reducir protestas sin fundamento y agilizar los resultados.
El predio del delantero de Racing fue víctima de un robo durante la madrugada. Las cámaras registraron el hecho y desde el lugar pidieron la devolución de lo sustraído.
Desde enero, el tipo de cambio se moverá dentro de bandas atadas al IPC, con mayor flexibilidad para acumular reservas y evitar un dólar atrasado.
El club de Medellín desmintió versiones sobre una supuesta deuda con Marino Hinestroza y aseguró que todavía no hay acuerdo formal con Boca Juniors.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.
La medida se realizó en el barrio Villa Moisés bajo la Ley de Microtráfico. Es la primera intervención de este tipo en el departamento General López.