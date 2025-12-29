Nick Kyrgios protagonizó uno de los eventos más comentados del tenis de fin de año al vencer por doble 6-3 a Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking femenino, en una exhibición disputada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El australiano, ubicado en el puesto 671 del ranking masculino, cerró el encuentro en una hora y 17 minutos.

El partido formó parte de la denominada “Batalla de los sexos”, una propuesta más cercana al espectáculo que a la competencia oficial. Se trató de la cuarta experiencia de este tipo en la historia del tenis, tras los recordados cruces de Bobby Riggs con Margaret Court y Billie Jean King en 1973, y el duelo entre Martina Navratilova y Jimmy Connors en 1992.

En este marco, el enfrentamiento contó con reglas especiales. Ambos jugadores dispusieron de un solo saque, dejando de lado la potencia habitual para priorizar la precisión. Además, Sabalenka jugó en una pista con dimensiones reducidas: su sector fue aproximadamente un 9% más pequeño que el de Nick Kyrgios, una adaptación basada en estudios sobre desplazamientos promedio entre hombres y mujeres en el alto rendimiento.

El evento también tuvo un fuerte componente mediático. En las tribunas se observaron figuras internacionales como Ronaldo Nazário y Kaká, quienes incluso bajaron a la cancha para saludar a los protagonistas y participar de las fotos protocolares.

Si bien no se informaron cifras oficiales, desde la organización trascendió que el espectáculo habría movido varios millones de dólares en concepto de patrocinios y acuerdos comerciales, impulsados por el interés de marcas globales y la repercusión internacional del evento.