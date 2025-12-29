La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, organiza una nueva edición de El Patio Cañaseño, una propuesta que combina música en vivo y gastronomía, pensada para disfrutar en familia y con amigos.



El evento se llevará a cabo el viernes 9 de enero, desde las 20.30 horas, en el escudo de la ciudad, ubicado en la rotonda de Avenida 51 y 50.

Durante la noche, vecinos de Villa Cañás y de la región podrán disfrutar de espectáculos musicales en vivo con las presentaciones de De qué va esto?, La Estatua de Mirtha y Caballeros del Rockabilly, bandas que aportarán distintos estilos para una velada a pura música.

Además, el público contará con carros de comidas y puestos cerveceros y de bebidas, que completarán la propuesta gastronómica del evento. La actividad es con entrada libre y forma parte de la agenda cultural de verano impulsada por el municipio.