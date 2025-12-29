Precaución al circular por Ruta Provincial 94
Se detectó una rotura en la calzada a la altura del viejo basural, en inmediaciones de la ciudad. Recomiendan circular a baja velocidad.
La propuesta musical y gastronómica se realizará el viernes 9 de enero en el escudo de la ciudad, con bandas en vivo y carros de comida.Villa Cañás29/12/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, organiza una nueva edición de El Patio Cañaseño, una propuesta que combina música en vivo y gastronomía, pensada para disfrutar en familia y con amigos.
El evento se llevará a cabo el viernes 9 de enero, desde las 20.30 horas, en el escudo de la ciudad, ubicado en la rotonda de Avenida 51 y 50.
Durante la noche, vecinos de Villa Cañás y de la región podrán disfrutar de espectáculos musicales en vivo con las presentaciones de De qué va esto?, La Estatua de Mirtha y Caballeros del Rockabilly, bandas que aportarán distintos estilos para una velada a pura música.
Además, el público contará con carros de comidas y puestos cerveceros y de bebidas, que completarán la propuesta gastronómica del evento. La actividad es con entrada libre y forma parte de la agenda cultural de verano impulsada por el municipio.
Se detectó una rotura en la calzada a la altura del viejo basural, en inmediaciones de la ciudad. Recomiendan circular a baja velocidad.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Más de 300 atletas y equipos fueron distinguidos por sus logros deportivos durante el año en un acto organizado por el Municipio.
Durante el procedimiento se retiraron nueve sobres con denuncias anónimas, que serán remitidas a la Justicia Federal.
Cientos de vecinos participaron de una tarde llena de espíritu navideño en la Plaza 9 de Julio, con feria, actividades y la visita de Papá Noel.
Desde enero, el tipo de cambio se moverá dentro de bandas atadas al IPC, con mayor flexibilidad para acumular reservas y evitar un dólar atrasado.
El club de Medellín desmintió versiones sobre una supuesta deuda con Marino Hinestroza y aseguró que todavía no hay acuerdo formal con Boca Juniors.
El equipo de Marcelo Gallardo cerraría su pretemporada en Uruguay con dos partidos internacionales frente a los grandes del fútbol uruguayo.
El volante dejaría Celta de Vigo y es una de las opciones que analiza la dirigencia para reforzar el mediocampo de cara a la temporada 2026.
El delantero brasileño no logró sostener su jerarquía en Cruzeiro y fue elegido por los hinchas como la incorporación más decepcionante del año.
El Museo, el predio de la Casa de la Cultura y el Anfiteatro de Elortondo fueron escenario de una intensa jornada de actividades con la que la localidad despidió el año, convocando a vecinos y visitantes a disfrutar de propuestas culturales, feriales y musicales.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.
La medida se realizó en el barrio Villa Moisés bajo la Ley de Microtráfico. Es la primera intervención de este tipo en el departamento General López.