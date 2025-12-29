Real Madrid lidera el ranking UEFA y reafirma su dominio europeo
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
Desde 2026, presentar reclamos técnicos o apelaciones será mucho más caro. La decisión busca reducir protestas sin fundamento y agilizar los resultados.Deportes29/12/2025GASTON PAROLA
La Federación Internacional del Automóvil anunció un cambio reglamentario que ya genera revuelo en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2026, los equipos deberán afrontar un incremento significativo en los depósitos obligatorios para presentar protestas, revisiones técnicas o apelaciones deportivas.
La medida fue aprobada por el Consejo Mundial del Deporte Motor y establece que el monto mínimo para solicitar una revisión pasará a ser de 20.000 euros, además de sumar tarifas aún más elevadas para investigaciones técnicas profundas o apelaciones formales. Según se informó, ese gasto también impactará directamente en el límite presupuestario de cada escudería.
Desde la FIA explicaron que el objetivo es desalentar reclamos especulativos y acelerar los procesos posteriores a cada carrera, algo que fue motivo de críticas durante la temporada 2025, donde varios resultados quedaron en suspenso por horas o incluso días.
El malestar entre los equipos se profundizó tras protestas fallidas de Red Bull Racing contra George Russell en los Grandes Premios de Miami y Canadá. En ambos casos, los reclamos fueron desestimados, lo que reavivó el debate sobre el uso excesivo de estos mecanismos.
El propio Russell respaldó públicamente el endurecimiento del sistema: “Un depósito de 2.000 euros para equipos que manejan millones no representa ningún límite real”, sostuvo el piloto británico, dejando en claro su postura a favor de una barrera económica más alta.
La reforma fue impulsada tras reuniones clave entre Stefano Domenicali y Nicolas Tombazis, y contempla también consecuencias deportivas y financieras para los equipos que inicien reclamos sin sustento.
Además, las revisiones técnicas a autos rivales también tendrán un costo mayor. Si bien la FIA podrá devolver el dinero en caso de que la queja prospere, el filtro económico funcionará como una primera barrera para evitar abusos del sistema.
Este escenario se da en un contexto ya tenso, marcado por las sospechas en torno a la ventaja de potencia de los nuevos motores de Mercedes de cara a 2026. Con las fábricas reabriendo el 2 de enero y los test privados previstos entre el 26 y el 30 en Barcelona, la polémica promete seguir creciendo.
El club español encabeza la tabla de coeficientes de la UEFA tras cinco temporadas de competencia continental, con Bayern Múnich e Inter de Milán como principales escoltas.
El portugués anotó en el empate 2-2 de Al Nassr ante Al-Ettifaq y alcanzó los 957 goles en su carrera profesional.
El mediocampista cordobés fue cedido a préstamo desde Talleres. No será tenido en cuenta por Carlos Tevez en la próxima temporada.
Una donación del delantero francés a un agente de seguridad derivó en una investigación judicial y una dura sanción administrativa.
El club turco abrió negociaciones para extender el vínculo del delantero argentino, aunque con un recorte económico significativo y un contrato flexible.
La Academia presentó una nueva propuesta por el enganche de Huracán y no descarta incluir a Martín Barrios para acercar posiciones.
La histórica banda del rock argentino confirmó dos shows en abril de 2026, con entradas a la venta desde enero.
La nueva dirigencia encabezada por Carlos Anacleto informó una deuda exigible superior a los $4.000 millones y un escenario financiero de extrema fragilidad.
El Millonario realizó un primer ofrecimiento por el defensor uruguayo de 28 años, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo y con pasado exitoso en Palmeiras.
El mediocampista de 32 años fue presentado en el club salteño y tendrá su primera experiencia en el Ascenso argentino.
La investigación se inició tras un reporte de una ONG de Estados Unidos y derivó en un allanamiento en la zona céntrica de la ciudad.
El Millonario ya presentó una oferta por el lateral izquierdo de Flamengo. El jugador ve con buenos ojos llegar a Núñez y las charlas entraron en una etapa decisiva.
El presidente Sergio Costantino se refirió a los rumores que vinculan a jugadores del Ciclón con Boca y River en este mercado de pases.
La Academia presentó una nueva propuesta por el enganche de Huracán y no descarta incluir a Martín Barrios para acercar posiciones.