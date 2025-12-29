La Federación Internacional del Automóvil anunció un cambio reglamentario que ya genera revuelo en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2026, los equipos deberán afrontar un incremento significativo en los depósitos obligatorios para presentar protestas, revisiones técnicas o apelaciones deportivas.

La medida fue aprobada por el Consejo Mundial del Deporte Motor y establece que el monto mínimo para solicitar una revisión pasará a ser de 20.000 euros, además de sumar tarifas aún más elevadas para investigaciones técnicas profundas o apelaciones formales. Según se informó, ese gasto también impactará directamente en el límite presupuestario de cada escudería.

Desde la FIA explicaron que el objetivo es desalentar reclamos especulativos y acelerar los procesos posteriores a cada carrera, algo que fue motivo de críticas durante la temporada 2025, donde varios resultados quedaron en suspenso por horas o incluso días.

El malestar entre los equipos se profundizó tras protestas fallidas de Red Bull Racing contra George Russell en los Grandes Premios de Miami y Canadá. En ambos casos, los reclamos fueron desestimados, lo que reavivó el debate sobre el uso excesivo de estos mecanismos.

El propio Russell respaldó públicamente el endurecimiento del sistema: “Un depósito de 2.000 euros para equipos que manejan millones no representa ningún límite real”, sostuvo el piloto británico, dejando en claro su postura a favor de una barrera económica más alta.

La reforma fue impulsada tras reuniones clave entre Stefano Domenicali y Nicolas Tombazis, y contempla también consecuencias deportivas y financieras para los equipos que inicien reclamos sin sustento.

Además, las revisiones técnicas a autos rivales también tendrán un costo mayor. Si bien la FIA podrá devolver el dinero en caso de que la queja prospere, el filtro económico funcionará como una primera barrera para evitar abusos del sistema.

Este escenario se da en un contexto ya tenso, marcado por las sospechas en torno a la ventaja de potencia de los nuevos motores de Mercedes de cara a 2026. Con las fábricas reabriendo el 2 de enero y los test privados previstos entre el 26 y el 30 en Barcelona, la polémica promete seguir creciendo.