Teodelina inaugurará una de las piletas más grandes del país

La Ciudad Teodelina se prepara para un acontecimiento histórico: el próximo 4 de enero inaugurará uno de los complejos de piletas más grandes del país, una obra de gran magnitud que marcará un antes y un después para la región.

El nuevo espacio forma parte del denominado “Camino de las Piletas” y fue concebido como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El complejo cuenta con una infraestructura de gran escala, pensada para recibir a miles de personas durante la temporada de verano, con sectores recreativos, amplias áreas verdes y servicios complementarios.

Desde la Comuna indicaron que la obra no solo apunta al esparcimiento, sino también a consolidar a Teodelina como un nuevo polo turístico del sur de la provincia de Santa Fe, generando movimiento económico y fortaleciendo el circuito regional de verano.

El Intendente Joaquín Poleri remarcó en distintas oportunidades que se trata de una inversión estratégica, pensada para el crecimiento a largo plazo de la localidad y para ofrecer un espacio público de calidad, accesible y pensado para toda la familia.

La inauguración oficial está prevista para el 4 de enero y se espera una importante convocatoria de público y autoridades, en una jornada que quedará marcada como un hito en la historia reciente de la localidad.