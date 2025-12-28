Teodelina inaugurará una de las piletas más grandes del país

Nueva Colonia de Verano para adultos mayores
Durante enero se desarrollará una nueva edición en el Balneario El Edén, con actividades recreativas, físicas y de integración.
La obra será presentada oficialmente el próximo 4 de enero y se perfila como un hito para el turismo y la recreación en el sur santafesino.Teodelina28/12/2025Oscar A Canavese
La Ciudad Teodelina se prepara para un acontecimiento histórico: el próximo 4 de enero inaugurará uno de los complejos de piletas más grandes del país, una obra de gran magnitud que marcará un antes y un después para la región.
El nuevo espacio forma parte del denominado “Camino de las Piletas” y fue concebido como un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El complejo cuenta con una infraestructura de gran escala, pensada para recibir a miles de personas durante la temporada de verano, con sectores recreativos, amplias áreas verdes y servicios complementarios.
Desde la Comuna indicaron que la obra no solo apunta al esparcimiento, sino también a consolidar a Teodelina como un nuevo polo turístico del sur de la provincia de Santa Fe, generando movimiento económico y fortaleciendo el circuito regional de verano.
El Intendente Joaquín Poleri remarcó en distintas oportunidades que se trata de una inversión estratégica, pensada para el crecimiento a largo plazo de la localidad y para ofrecer un espacio público de calidad, accesible y pensado para toda la familia.
La inauguración oficial está prevista para el 4 de enero y se espera una importante convocatoria de público y autoridades, en una jornada que quedará marcada como un hito en la historia reciente de la localidad.
La Justicia impuso tres años de prisión efectiva por un caso de abigeato ocurrido en un criadero porcino de la localidad.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.
El acto se realizó en el marco de los 150 años de la localidad y reunió documentos, recuerdos y proyectos que reflejan el presente de la ciudad.
El acto simbólico dejó un mensaje del presente para las futuras generaciones, reflejando el crecimiento institucional y el momento histórico que vive la ciudad.
La comuna informó que desde este miércoles se pueden adquirir los abonos para la temporada 2026 del Balneario El Edén, que abrirá sus puertas el 4 de enero.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El animal había quedado enganchado en alambres con púas en Venado Tuerto y fue asistido por personal municipal.
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
Las unidades 0 km se incorporan al patrullaje urbano y rural en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. La inversión apunta a reforzar la prevención y la presencia policial.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.