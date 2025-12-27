Vuelco sin heridos en el camino Santa Isabel – Villa Cañás

La PDI detuvo a un hombre por violencia de género en Villa Cañás
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
El siniestro ocurrió este sábado por la mañana. El conductor salió ileso y no fue necesaria atención médica.
Desde la UR VIII – Cría 5ª Santa Isabel se informó que este sábado, alrededor de las 7:30, se registró un vuelco vehicular en el camino que une Santa Isabel con Villa Cañás, a la altura del ingreso a la estancia Las Dos Hermanas.
El aviso fue recibido a través de Bomberos Voluntarios de Santa Isabel, quienes alertaron a la policía sobre el hecho. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un automóvil Peugeot 505, dominio TUM 445, conducido por Claudio Marcelo Echegaray, de 59 años, domiciliado en Santa Isabel.
Por causas que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la traza rural. A pesar del impacto, el hombre resultó ileso y manifestó no requerir asistencia médica.
Bomberos procedieron a abrir el rodado para que el conductor pudiera retirar sus pertenencias. Finalizadas las tareas preventivas, los servicios intervinientes se retiraron del lugar. No se registraron personas heridas ni mayores complicaciones en la zona.
Más de 300 atletas y equipos fueron distinguidos por sus logros deportivos durante el año en un acto organizado por el Municipio.
Durante el procedimiento se retiraron nueve sobres con denuncias anónimas, que serán remitidas a la Justicia Federal.
Cientos de vecinos participaron de una tarde llena de espíritu navideño en la Plaza 9 de Julio, con feria, actividades y la visita de Papá Noel.
El concejal Guillermo Gallo confirmó que fue elegido por unanimidad como presidente del Concejo Municipal. Anticipó una agenda de actualización normativa y destacó la apertura de los “Buzones de la Vida”.
La Municipalidad de Villa Cañás informó que el acto de reconocimiento a deportistas destacados, previsto para hoy, se realizará en el Salón de Bomberos Voluntarios, con ingreso por calle 53.
Nahuel Gallo permanece aislado en la cárcel El Rodeo I, pese a la excarcelación de 71 presos políticos. Su familia denuncia tortura psicológica y amenazas constantes.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
