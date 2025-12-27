Vuelco sin heridos en el camino Santa Isabel – Villa Cañás

Desde la UR VIII – Cría 5ª Santa Isabel se informó que este sábado, alrededor de las 7:30, se registró un vuelco vehicular en el camino que une Santa Isabel con Villa Cañás, a la altura del ingreso a la estancia Las Dos Hermanas.

El aviso fue recibido a través de Bomberos Voluntarios de Santa Isabel, quienes alertaron a la policía sobre el hecho. Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un automóvil Peugeot 505, dominio TUM 445, conducido por Claudio Marcelo Echegaray, de 59 años, domiciliado en Santa Isabel.

Por causas que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la traza rural. A pesar del impacto, el hombre resultó ileso y manifestó no requerir asistencia médica.

Bomberos procedieron a abrir el rodado para que el conductor pudiera retirar sus pertenencias. Finalizadas las tareas preventivas, los servicios intervinientes se retiraron del lugar. No se registraron personas heridas ni mayores complicaciones en la zona.