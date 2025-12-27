La Justicia Federal avanzará durante el verano en la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de una lujosa mansión ubicada en Pilar. El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba y decidió habilitar la feria judicial para no interrumpir el trámite del expediente.

La causa apunta a determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad y otros bienes asociados, además de establecer si los titulares formales actuaron como presuntos testaferros. El nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, aparece en el expediente a partir de los vínculos de los involucrados con el ambiente del fútbol.

Entre las medidas dispuestas, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico detallado sobre las empresas que intervinieron en la operación. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades contaban con respaldo económico real. El pedido fue realizado a instancias del fiscal Claudio Navas Rial.

La propiedad bajo análisis

La mansión investigada cuenta con más de 105 mil metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. Figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también es titular de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda en un country de Pilar.

Según consta en la causa, el inmueble fue adquirido en 2024 por un valor de 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Para los investigadores, ni Pantano ni Conte tendrían capacidad económica suficiente para justificar esa operación: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Ambos deberán presentarse a declarar por videoconferencia el próximo lunes 29 de diciembre a las 11. La citación se realiza en el marco de un artículo del Código Procesal Penal que permite brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria.

Los vínculos investigados

Pantano fue presidente de una asociación de futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.

Durante un allanamiento en la propiedad, los investigadores hallaron un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —cuyo presidente es Claudio Chiqui Tapia— con el nombre de Toviggino, y cédulas azules de vehículos a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Qué analiza la Justicia

Por el momento, no existe una hipótesis firme sobre el delito precedente. Sin embargo, el expediente menciona cuatro hechos expuestos públicamente que están bajo análisis. Uno de ellos surge de una denuncia de la Coalición Cívica basada en un mensaje publicado en marzo de 2024 por Carlos Tevez, donde aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.

También se investiga una presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido solicitados para pagos en el exterior y luego desviados a cuevas financieras.

Finalmente, se analizan dos causas judiciales de Santiago del Estero vinculadas a presuntas usurpaciones de tierras y al uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas. El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal.