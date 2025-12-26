Juan Carlos Portillo arribó a River Plate a mediados de 2025 con la expectativa de convertirse en una solución para el puesto de volante central, una posición que el equipo venía buscando reforzar desde hacía varias temporadas. Su llegada, junto a Matías Galarza Fonda desde Talleres, representó una apuesta importante de la dirigencia millonaria.

Sin embargo, a seis meses de su desembarco, el escenario cambió. Los rendimientos irregulares y, sobre todo, las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno para la mitad de la cancha modificaron el orden de prioridades. En ese contexto, Portillo comenzó a perder terreno como “cinco” y su proyección para 2026 parece estar más vinculada a la última línea.

Actualmente, el misionero aparece como parte de la rotación en la zaga central. No es un rol desconocido para él: a lo largo de su carrera disputó más de 60 partidos como defensor, además de haber jugado como mediocampista y lateral izquierdo en sus primeros años. Si bien su polifuncionalidad es un valor, quedó expuesto que su salida con pelota y la toma de decisiones en el centro del campo no terminaron de convencer.

La intención inicial era que cubriera un puesto históricamente complejo en River. Antes que él, pasaron nombres como Kranevitter, Fonseca o Peña Biafore, mientras que Enzo Pérez, ya cerca de los 40 años, debió ocupar ese lugar en más de una ocasión. Portillo tampoco logró consolidarse allí y, aunque tuvo algunos pasajes aceptables, no consiguió darle al equipo el equilibrio esperado.

De cara a la próxima temporada, su panorama lo ubica como alternativa de Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta, mientras se aguarda la recuperación de Germán Pezzella y no se descarta una nueva incorporación defensiva. Incluso en esa función, su rendimiento fue de mayor a menor, aunque dejó mejores sensaciones que cuando actuó como volante central.

Uno de sus puntos altos se dio en el triunfo ante Racing por Copa Argentina, donde fue uno de los jugadores con más duelos ganados y despejes. No obstante, esos rendimientos no alcanzaron para despejar todas las dudas. Ahora, la decisión final quedará en manos de Marcelo Gallardo, quien deberá definir si Portillo encuentra definitivamente su lugar en la defensa o si vuelve a tener una oportunidad en el mediocampo durante 2026.