Durante la mañana del viernes 26 de diciembre, personal de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto intervino en un rescate de animal en calle Los Aromos, entre Santa Fe y Balcarce.

El operativo se desarrolló entre las 10:20 y las 11:45, con la participación de una dotación del Móvil 4 integrada por dos bomberos. Al arribar al lugar, constataron que se trataba de un gato que había quedado atrapado en alambres con púas de un tapial, por causas que no pudieron determinarse.

De inmediato se inició el procedimiento de liberación, que se realizó de manera cuidadosa para evitar mayores lesiones. En el trabajo participaron también agentes del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal (Imusca).

Una vez liberado, el gato presentaba heridas producto del atrapamiento, por lo que fue trasladado al dispensario veterinario municipal para su atención y evaluación médica correspondiente.