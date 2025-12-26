El deporte brasileño atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Isabelle Marciniak, una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica del país. La atleta tenía apenas 18 años y se encontraba en tratamiento por un linfoma de Hodgkin, enfermedad que la obligó a alejarse de la competencia de alto rendimiento.

Según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia, Marciniak había decidido frenar su carrera en 2023, luego de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto, con el objetivo de enfocarse de lleno en su recuperación. La joven afrontó el proceso con la misma fortaleza y compromiso que la caracterizaban dentro del deporte.

El fallecimiento se produjo el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba. De acuerdo a medios locales, el velatorio se desarrolla en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, ciudad donde nació, se formó y dio sus primeros pasos en la gimnasia rítmica.

A lo largo de su corta pero destacada trayectoria, Isabelle acumuló logros de gran relevancia. En 2021 se consagró campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, además de obtener la medalla de oro en la prueba con pelota y la medalla de plata en cinta.

Su rendimiento la posicionó rápidamente como una de las figuras emergentes del país, representando al estado de Paraná y al Clube Agir de Curitiba, institución donde desarrolló tanto su carrera deportiva como su formación personal.

En un comunicado oficial, la Federación Paranaense expresó: “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Si bien presenta altas probabilidades de curación cuando se detecta a tiempo, en algunos casos el tratamiento no logra revertir el avance de la enfermedad.