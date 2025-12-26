Investigan una mansión en Pilar vinculada a Pablo Toviggino
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.Deportes26/12/2025GASTON PAROLA
El deporte brasileño atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Isabelle Marciniak, una de las mayores promesas de la gimnasia rítmica del país. La atleta tenía apenas 18 años y se encontraba en tratamiento por un linfoma de Hodgkin, enfermedad que la obligó a alejarse de la competencia de alto rendimiento.
Según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia, Marciniak había decidido frenar su carrera en 2023, luego de consagrarse campeona estadual en la modalidad trío adulto, con el objetivo de enfocarse de lleno en su recuperación. La joven afrontó el proceso con la misma fortaleza y compromiso que la caracterizaban dentro del deporte.
El fallecimiento se produjo el miércoles 24 de diciembre en la región metropolitana de Curitiba. De acuerdo a medios locales, el velatorio se desarrolla en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, ciudad donde nació, se formó y dio sus primeros pasos en la gimnasia rítmica.
A lo largo de su corta pero destacada trayectoria, Isabelle acumuló logros de gran relevancia. En 2021 se consagró campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica, además de obtener la medalla de oro en la prueba con pelota y la medalla de plata en cinta.
Su rendimiento la posicionó rápidamente como una de las figuras emergentes del país, representando al estado de Paraná y al Clube Agir de Curitiba, institución donde desarrolló tanto su carrera deportiva como su formación personal.
En un comunicado oficial, la Federación Paranaense expresó: “Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”.
El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Si bien presenta altas probabilidades de curación cuando se detecta a tiempo, en algunos casos el tratamiento no logra revertir el avance de la enfermedad.
El juez Marcelo Aguinsky habilitó la feria judicial para avanzar en una causa por presunto lavado de dinero. El expediente analiza el origen de los fondos y posibles testaferros.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
El representante del goleador polaco mantendrá reuniones con dirigentes del fútbol saudí. Barcelona aún no definió si buscará renovar su contrato.
Se filtraron imágenes de la supuesta camiseta titular para la temporada 2026/27, con una combinación de colores inédita que rompe con la tradición del club.
Nahuel Gallo permanece aislado en la cárcel El Rodeo I, pese a la excarcelación de 71 presos políticos. Su familia denuncia tortura psicológica y amenazas constantes.
La inflamación crónica se consolida como un factor central para evaluar el riesgo cardiovascular, según nuevas recomendaciones científicas que proponen ampliar los controles médicos tradicionales.
La llegada de nuevos refuerzos en la mitad de la cancha reconfigura el panorama del ex Talleres, que hoy aparece más cerca de la defensa que del mediocampo.
El veto a las casas de apuestas en las camisetas obligará a los clubes ingleses a redefinir su modelo comercial desde la temporada 2026/27.
Isabelle Marciniak falleció a los 18 años luego de una dura batalla contra un linfoma de Hodgkin. Había puesto en pausa su carrera para someterse a tratamiento.
El Xeneize acordó la llegada del extremo colombiano, campeón con Atlético Nacional, por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Velocidad, desborde y desequilibrio para un puesto a potenciar.
El mediocampista deja la Academia tras 102 partidos y dos títulos internacionales. Su rendimiento físico condicionó un ciclo con altibajos.
El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación.