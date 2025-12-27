Dos suboficiales murieron en Rosario y Coronda
Ambos estaban en actividad. Las investigaciones judiciales apuntan a decisiones personales y reabren el debate sobre la salud mental en las fuerzas de seguridad.
El ministro de Educación de Santa Fe rechazó la propuesta del Gobierno nacional y sostuvo que el Estado debe conducir el sistema educativo.
El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, volvió a expresar fuertes cuestionamientos al proyecto de Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional. Según señaló, la iniciativa presenta diferencias profundas con el modelo educativo que promueve la provincia, especialmente en lo referido al rol indelegable del Estado en la conducción del sistema.
“No es viable que cada uno enseñe lo que quiere, donde quiera y cuando quiera”, afirmó el funcionario, al referirse a la posibilidad de habilitar la educación hogareña sin regulaciones claras. En ese marco, remarcó que la educación es un derecho social que debe garantizarse con criterios comunes y con presencia activa del Estado.
Goity explicó que, hasta el momento, no hubo una comunicación formal del proyecto por parte de Nación. Tampoco el tema fue abordado en la última reunión del Consejo Federal de Educación, que se realizó días atrás y reunió a las máximas autoridades educativas del país. “No tenemos un documento oficial, sólo trascendidos de una propuesta que circuló en los medios”, aclaró.
La iniciativa nacional busca derogar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006, y se apoya en tres ejes centrales: la libertad educativa, el rol prioritario de la familia y un Estado con función subsidiaria. Entre otros puntos, habilita la educación en el hogar, la modalidad híbrida y a distancia sin edad mínima, autoriza la enseñanza religiosa en escuelas públicas fuera del horario escolar y elimina la meta de inversión educativa del 6 % del PBI.
En contraposición, el ministro valoró los consensos alcanzados en la nueva Constitución provincial en materia educativa y anticipó que impulsará el debate para avanzar en una ley de educación santafesina propia, alineada con esos acuerdos y con una mirada integral del sistema.
