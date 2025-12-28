Al menos once personas murieron como consecuencia de un violento choque frontal entre dos vehículos que derivó en un incendio de gran magnitud en una ruta de Brasil. El impacto fue tan fuerte que ambos rodados se prendieron fuego casi de inmediato, lo que dificultó las tareas de rescate.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en horas recientes y generó una rápida intervención de los servicios de emergencia, bomberos y fuerzas de seguridad. Al llegar al lugar, los equipos se encontraron con los vehículos completamente envueltos en llamas.

Por el momento, no se brindaron detalles precisos sobre la identidad de las víctimas ni sobre el número total de personas que viajaban en cada automóvil. Tampoco se confirmó si hubo sobrevivientes.

En este marco, las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del choque. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran una posible maniobra imprudente, el estado de la calzada y las condiciones de visibilidad al momento del siniestro.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las pericias correspondientes y las tareas de remoción de los vehículos siniestrados.