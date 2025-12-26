El Gobierno de Venezuela dispuso la liberación de 71 presos políticos en las últimas horas, pero la medida no incluyó al gendarme argentino Nahuel Gallo, quien continúa detenido desde hace más de un año en el penal de El Rodeo I, cercano a Caracas.

La exclusión de Gallo del listado de liberados profundizó la angustia de su familia y volvió a tensar las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, ya atravesadas por fuertes diferencias políticas y de alineamiento internacional.

Según denunció su pareja, María Alexandra Gómez, el gendarme permanece aislado, incomunicado y sometido a condiciones de detención que calificó como “críticas”. En declaraciones públicas, aseguró que Gallo es víctima de “tortura psicológica” y de reiteradas “amenazas de muerte” por parte de autoridades del penal.

“Los derechos humanos están completamente vulnerados por el nivel de violencia que ejercen los custodios y directivos del lugar”, expresó Gómez, quien sostuvo que la familia nunca pudo tener contacto físico ni telefónico con el detenido desde su arresto, al que definió como una desaparición forzada.

Desde el Gobierno argentino, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva calificó la situación como “inadmisible” tras reunirse con los familiares del gendarme y reiteró el reclamo diplomático por su liberación.

Gómez también denunció que Gallo no cuenta con defensa legal efectiva y que nunca fue presentado ante un tribunal. “No existe un expediente real ni pruebas en su contra. Todo fue una farsa”, afirmó, pese a las acusaciones de terrorismo, espionaje e instigación al odio mencionadas por el Ministerio Público venezolano en comunicados oficiales.

Mientras tanto, el gendarme argentino continúa detenido en El Rodeo I, en un contexto que su familia y organismos internacionales consideran de extrema gravedad humanitaria.