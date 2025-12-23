El reconocido cantante estadounidense Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón y será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, según confirmó él mismo a través de sus redes sociales.

El intérprete de “Copacabana” explicó que el diagnóstico surgió luego de atravesar un prolongado cuadro de bronquitis que motivó una serie de estudios médicos de control. En ese contexto, una resonancia magnética permitió detectar una “mancha cancerosa” en el pulmón izquierdo, que deberá ser extirpada.

Manilow destacó que la lesión fue encontrada de manera temprana y que, según indicaron los médicos, no habría signos de propagación. “Esa es la buena noticia”, expresó el artista, quien también aclaró que, en principio, no necesitará quimioterapia ni radioterapia.

En el mismo comunicado, el cantante agradeció el acompañamiento del público durante sus recientes conciertos benéficos realizados en California, donde recaudó fondos para distintas organizaciones sin fines de lucro del Valle de Coachella.

Como consecuencia de la cirugía y del período de recuperación, Manilow anunció que reprogramará los shows previstos para enero y se alejará de los escenarios hasta contar con el alta médica. “Lamento mucho tener que cambiar los planes, pero ahora lo más importante es recuperarme”, señaló.