Morena Rial empezó a trabajar en la cárcel de Magdalena
La hija de Jorge Rial asumió tareas administrativas dentro del penal, en medio de su proceso judicial y tras el rechazo de la prisión domiciliaria.
El artista confirmó que se alejará de los escenarios de manera temporal tras detectarse una lesión en su pulmón izquierdo.Espectáculos23/12/2025SOFIA ZANOTTI
El reconocido cantante estadounidense Barry Manilow fue diagnosticado con cáncer de pulmón y será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días, según confirmó él mismo a través de sus redes sociales.
El intérprete de “Copacabana” explicó que el diagnóstico surgió luego de atravesar un prolongado cuadro de bronquitis que motivó una serie de estudios médicos de control. En ese contexto, una resonancia magnética permitió detectar una “mancha cancerosa” en el pulmón izquierdo, que deberá ser extirpada.
Manilow destacó que la lesión fue encontrada de manera temprana y que, según indicaron los médicos, no habría signos de propagación. “Esa es la buena noticia”, expresó el artista, quien también aclaró que, en principio, no necesitará quimioterapia ni radioterapia.
En el mismo comunicado, el cantante agradeció el acompañamiento del público durante sus recientes conciertos benéficos realizados en California, donde recaudó fondos para distintas organizaciones sin fines de lucro del Valle de Coachella.
Como consecuencia de la cirugía y del período de recuperación, Manilow anunció que reprogramará los shows previstos para enero y se alejará de los escenarios hasta contar con el alta médica. “Lamento mucho tener que cambiar los planes, pero ahora lo más importante es recuperarme”, señaló.
La hija de Jorge Rial asumió tareas administrativas dentro del penal, en medio de su proceso judicial y tras el rechazo de la prisión domiciliaria.
La conductora compartió un emotivo video tras recibir la notificación judicial que confirma la incorporación de Tati a la familia.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El cantante de Turf fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent tras confirmar un infarto agudo de miocardio.
El líder de Turf sufrió una descompensación cardíaca mientras realizaba un show en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde permanece fuera de peligro.
La conductora se equivocó al plantear una adivinanza en plena devolución y el momento se volvió viral entre los participantes del certamen.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El arquero podría salir de River a préstamo para tener continuidad. El Canalla ya inició gestiones formales y busca cerrar su regreso de cara a la Copa Libertadores 2026.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
Con un cierre ajustado y una actuación clave de Dennis Schröder, los Kings se impusieron 125-124 a los Rockets en tiempo extra.
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.