Morena Rial, detenida en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, comenzó a trabajar dentro del establecimiento carcelario como parte de una nueva rutina mientras avanza la causa judicial en su contra.

Según se conoció, la joven asumió un puesto administrativo en el sector de admisión del penal. Su jornada laboral se desarrolla de 8 a 14 y de 15 a 18 horas, cumpliendo tareas internas con regularidad y compromiso, lo que representa un cambio significativo en su día a día dentro del contexto de detención.

Este nuevo rol se da luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria, decisión que la obliga a permanecer alojada en el penal mientras continúa el proceso judicial. En este marco, el trabajo aparece como una forma de reorganizar su rutina y atravesar la detención de otra manera.

En paralelo, se produjo un cambio importante en su situación legal. El abogado Alejandro Cipolla, quien la representaba desde hace tiempo, decidió apartarse de la causa, por lo que Morena quedó momentáneamente sin defensa oficial. Desde su entorno mantienen hermetismo respecto a los próximos pasos y la estrategia que adoptarán de cara al juicio.

Por otro lado, en las últimas horas circularon rumores en redes sociales que vinculaban a Morena Rial con una posible participación en una edición especial de “Gran Hermano”. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por su entorno, que aseguró que actualmente el foco está puesto exclusivamente en su situación judicial.

El inicio de esta etapa laboral dentro del penal marca un giro en su imagen pública, alejándola por el momento del mundo mediático y colocándola en una posición más reservada, mientras espera definiciones clave por parte de la Justicia.