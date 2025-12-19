Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebran una noticia muy esperada
La conductora compartió un emotivo video tras recibir la notificación judicial que confirma la incorporación de Tati a la familia.
La hija de Jorge Rial asumió tareas administrativas dentro del penal, en medio de su proceso judicial y tras el rechazo de la prisión domiciliaria.Espectáculos19/12/2025LORENA ACOSTA
Morena Rial, detenida en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena, comenzó a trabajar dentro del establecimiento carcelario como parte de una nueva rutina mientras avanza la causa judicial en su contra.
Según se conoció, la joven asumió un puesto administrativo en el sector de admisión del penal. Su jornada laboral se desarrolla de 8 a 14 y de 15 a 18 horas, cumpliendo tareas internas con regularidad y compromiso, lo que representa un cambio significativo en su día a día dentro del contexto de detención.
Este nuevo rol se da luego de que la Justicia rechazara su pedido de prisión domiciliaria, decisión que la obliga a permanecer alojada en el penal mientras continúa el proceso judicial. En este marco, el trabajo aparece como una forma de reorganizar su rutina y atravesar la detención de otra manera.
En paralelo, se produjo un cambio importante en su situación legal. El abogado Alejandro Cipolla, quien la representaba desde hace tiempo, decidió apartarse de la causa, por lo que Morena quedó momentáneamente sin defensa oficial. Desde su entorno mantienen hermetismo respecto a los próximos pasos y la estrategia que adoptarán de cara al juicio.
Por otro lado, en las últimas horas circularon rumores en redes sociales que vinculaban a Morena Rial con una posible participación en una edición especial de “Gran Hermano”. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas por su entorno, que aseguró que actualmente el foco está puesto exclusivamente en su situación judicial.
El inicio de esta etapa laboral dentro del penal marca un giro en su imagen pública, alejándola por el momento del mundo mediático y colocándola en una posición más reservada, mientras espera definiciones clave por parte de la Justicia.
La conductora compartió un emotivo video tras recibir la notificación judicial que confirma la incorporación de Tati a la familia.
La cantante fue la imagen de la colección Wanda Swim 2025/2026 y despejó versiones de un conflicto entre ambas.
El cantante de Turf fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde le colocaron un stent tras confirmar un infarto agudo de miocardio.
El líder de Turf sufrió una descompensación cardíaca mientras realizaba un show en un bar y fue trasladado al Hospital Fernández, donde permanece fuera de peligro.
La conductora se equivocó al plantear una adivinanza en plena devolución y el momento se volvió viral entre los participantes del certamen.
La mediática y el exfutbolista encaran un proyecto audiovisual pensado para celulares, aunque por ahora no se confirmó en qué plataforma se estrenará.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.