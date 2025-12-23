El Gobierno nacional dio un paso clave en la reestructuración del sistema de subsidios a la energía tras el cierre de la consulta pública para implementar el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La medida apunta a reducir el gasto estatal y concentrar la asistencia en los hogares que realmente lo necesitan.

El proceso de participación ciudadana concluyó a la medianoche del 20 de diciembre, tal como lo establecía la Resolución 592/2025 publicada en el Boletín Oficial. Durante quince días hábiles, se recibieron aportes de usuarios, empresas distribuidoras, entes reguladores y asociaciones de consumidores.

El proyecto contempla la actualización de los precios de referencia del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), del gas propano y del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Entre los principales lineamientos técnicos se destacan una bonificación transitoria durante 2026 y la incorporación de la Canasta Básica Energética (CBE) como parámetro central para definir el subsidio.

En este nuevo esquema, la asistencia estatal se activará cuando el costo de la CBE supere entre el 10% y el 15% de los ingresos totales del grupo familiar, según la zona bioclimática de residencia. El Estado cubrirá únicamente ese excedente, no el consumo total.

En cuanto a los ingresos, el acceso al subsidio quedará limitado a hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales. A valores de diciembre de 2025, ese umbral ronda los 3,6 millones de pesos. De esta manera, se reduce el tope respecto del sistema anterior, lo que implica la exclusión de sectores que hasta ahora eran considerados de ingresos medios.

Además, el criterio de ingresos se complementa con un análisis patrimonial. Quedarán excluidos del beneficio los hogares que posean dos o más inmuebles, vehículos con menos de diez años de antigüedad —salvo casos de discapacidad—, bienes considerados suntuarios, servicios de medicina prepaga no vinculados al empleo formal o consumos elevados en moneda extranjera.

Otro cambio relevante es la eliminación de las categorías N1, N2 y N3. El sistema pasará a ser binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. Los usuarios registrados en el antiguo RASE serán migrados automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (RESEF), aunque se prevén auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Durante la consulta pública, uno de los principales reclamos estuvo vinculado a los topes de consumo subsidiado según las distintas regiones del país. También se solicitó la implementación de instancias presenciales para el registro, con el objetivo de evitar que queden excluidos hogares sin acceso a herramientas digitales.

Con esta etapa finalizada, el Poder Ejecutivo ya cuenta con los informes técnicos necesarios para avanzar en la aplicación definitiva del nuevo esquema, dando por concluido el período de transición vigente.