El Gobierno nacional oficializó la aprobación de un préstamo por hasta 300 millones de dólares otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo que forma parte del Banco Mundial, destinado a financiar un proyecto de transición hacia sectores de electricidad y gas sostenibles.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 900/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El crédito constituye un financiamiento adicional a un programa que se encuentra en ejecución desde 2023.

Según se detalla en la normativa, los fondos serán desembolsados en dólares estadounidenses y contarán con un plazo de amortización de 35 años, incluyendo un período de gracia de seis años. La tasa de interés será variable y estará basada en el indicador SOFR, más un margen adicional.

El Ministerio de Economía fue designado como organismo ejecutor del proyecto, a través de la Secretaría de Energía, con la participación de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético. Además, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad intervendrá como subejecutor en una parte de las acciones previstas.

De acuerdo a los considerandos del decreto, el financiamiento permitirá ampliar las actividades del proyecto, entre ellas el diseño de un marco tarifario que incentive nuevas inversiones en generación térmica de respaldo para energías renovables, así como el fortalecimiento institucional del sector energético.

Este préstamo complementa otro crédito por 300 millones de dólares aprobado en 2023 mediante el Decreto 718. La normativa también autoriza al Ministerio de Economía y a la Secretaría de Finanzas a firmar el contrato correspondiente y su documentación asociada, sujeto a la aprobación final del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.