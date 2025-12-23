El mercado ya descuenta más inflación para 2026
Luego de los cambios en las bandas cambiarias, los inversores ajustaron expectativas y proyectan una inflación mayor a la prevista para el próximo año.
El ministro de Economía afirmó que el objetivo es disminuir la dependencia de Wall Street y fortalecer el mercado de capitales interno.
El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar parte de los compromisos financieros que el país deberá atender en enero, por unos 4.300 millones de dólares frente a acreedores privados.
Ante una consulta realizada por un usuario en redes sociales, Caputo sostuvo que el Gobierno intentará evitar ese camino. “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, expresó.
Si bien semanas atrás el propio funcionario había dejado abierta la posibilidad de recurrir a este tipo de colocaciones, ahora adoptó una postura más cautelosa, en línea con la estrategia oficial de diversificar las fuentes de financiamiento.
Según datos relevados por Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo ya cuenta con cerca de 1.800 millones de dólares obtenidos a través de compras en el mercado y de la colocación del BONAR 2029. A ese monto se sumarían otros 700 millones de dólares provenientes de la concesión de las represas del Comahue.
El resto de los fondos necesarios podría obtenerse mediante nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o a través de un acuerdo de tipo REPO que se encuentra en negociación con entidades bancarias.
En otro mensaje, Caputo aclaró que ese mecanismo ya garantiza el cumplimiento de los compromisos inmediatos, aunque remarcó que se están analizando alternativas para el futuro. “Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina, al menos en lo que respecta a bonos soberanos”, señaló.
Finalmente, el ministro explicó que la decisión responde a una mirada de largo plazo. “Es muy difícil que un país pueda crecer de manera sostenida sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este gobierno, además de atender la coyuntura, está tratando de sentar bases para un crecimiento duradero”, concluyó.
Finalizó la consulta pública y el Gobierno quedó habilitado para aplicar tarifas focalizadas según ingresos, consumo y patrimonio.
El precio de la carne vacuna registró una suba muy por encima de la inflación general. Especialistas advierten que los aumentos responden a problemas de oferta y podrían trasladarse al consumidor.
La actualización se aplica por inflación y eleva los haberes mínimos y máximos. El bono aún no fue anunciado.
El Gobierno celebró la baja de la desocupación, aunque especialistas advierten que el crecimiento del empleo se explica por el aumento del trabajo informal y cuentapropista.
El financiamiento por USD 300 millones apunta a fortalecer la transición energética y el desarrollo de sectores eléctricos y gasíferos sostenibles.
