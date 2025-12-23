El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de emitir deuda con legislación extranjera para afrontar parte de los compromisos financieros que el país deberá atender en enero, por unos 4.300 millones de dólares frente a acreedores privados.

Ante una consulta realizada por un usuario en redes sociales, Caputo sostuvo que el Gobierno intentará evitar ese camino. “Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, expresó.

Si bien semanas atrás el propio funcionario había dejado abierta la posibilidad de recurrir a este tipo de colocaciones, ahora adoptó una postura más cautelosa, en línea con la estrategia oficial de diversificar las fuentes de financiamiento.

Según datos relevados por Agencia Noticias Argentinas, el Ejecutivo ya cuenta con cerca de 1.800 millones de dólares obtenidos a través de compras en el mercado y de la colocación del BONAR 2029. A ese monto se sumarían otros 700 millones de dólares provenientes de la concesión de las represas del Comahue.

El resto de los fondos necesarios podría obtenerse mediante nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o a través de un acuerdo de tipo REPO que se encuentra en negociación con entidades bancarias.

En otro mensaje, Caputo aclaró que ese mecanismo ya garantiza el cumplimiento de los compromisos inmediatos, aunque remarcó que se están analizando alternativas para el futuro. “Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina, al menos en lo que respecta a bonos soberanos”, señaló.

Finalmente, el ministro explicó que la decisión responde a una mirada de largo plazo. “Es muy difícil que un país pueda crecer de manera sostenida sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este gobierno, además de atender la coyuntura, está tratando de sentar bases para un crecimiento duradero”, concluyó.