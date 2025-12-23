Las recientes modificaciones en el esquema cambiario definidas por el Gobierno nacional tuvieron un impacto inmediato en el mercado financiero. A partir de los anuncios, los inversores comenzaron a rotar sus carteras hacia bonos indexados por inflación, dando por hecho que el ritmo de desaceleración de precios será más lento de lo esperado.

El movimiento se reflejó con claridad en la inflación breakeven, un indicador clave que compara el rendimiento entre bonos a tasa fija y títulos ajustados por CER. Para 2026, esa referencia pasó de niveles cercanos al 21% anual a ubicarse en torno al 26%, lo que implica una corrección de cinco puntos porcentuales en las expectativas inflacionarias.

Según explicó el economista Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier, el mercado interpretó que la mayor flexibilidad en la banda superior del tipo de cambio abre la puerta a un proceso de desinflación más gradual. En ese marco, los agentes económicos optaron por cubrirse ante una eventual mayor nominalidad.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño positivo. De acuerdo a análisis privados, los títulos Globales registraron subas de hasta el 4% en los tramos más largos de la curva, mientras que el riesgo país descendió hasta ubicarse cerca de los 570 puntos básicos, una señal leída como un paso hacia la normalización financiera.

Desde las sociedades de bolsa señalaron que la estrategia de carry trade también se reconfiguró. Instrumentos que antes se apoyaban en tasas fijas comenzaron a ser reemplazados por bonos CER, considerados hoy la principal cobertura frente a la inflación y a los movimientos del techo cambiario.

En contraste, los activos a tasa fija quedaron rezagados. Las Lecaps y otros instrumentos similares apenas mostraron variaciones, mientras que los rendimientos debieron ajustarse al alza para compensar el mayor riesgo inflacionario. El Bonte, por su parte, cerró la jornada con una leve caída.

El trasfondo de esta reconfiguración está vinculado a la prioridad del equipo económico de acumular reservas. El nuevo esquema le otorga mayor margen de intervención al Banco Central y evita una apreciación real excesiva del peso, aun cuando ello implique tolerar una inflación algo más persistente.

En ese sentido, desde el mercado interpretan que la decisión del Gobierno, encabezado por Javier Milei, busca equilibrar competitividad, reservas y estabilidad financiera, aun a costa de postergar una baja más acelerada de los precios.