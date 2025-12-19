El Gobierno aprobó un crédito del Banco Mundial para energía
El financiamiento por USD 300 millones apunta a fortalecer la transición energética y el desarrollo de sectores eléctricos y gasíferos sostenibles.
El Gobierno celebró la baja de la desocupación, aunque especialistas advierten que el crecimiento del empleo se explica por el aumento del trabajo informal y cuentapropista.Economía19/12/2025SOFIA ZANOTTI
La reciente baja del desempleo en Argentina volvió a abrir el debate sobre la calidad del empleo. Si bien la desocupación cayó al 6,6% durante el tercer trimestre del año, los datos oficiales muestran que esta mejora estuvo acompañada por un aumento significativo del trabajo informal.
Según informó el INDEC, el nivel de ocupación creció 1,8% interanual, mientras que la cantidad de personas desocupadas se redujo un 3,6%. En paralelo, la Población Económicamente Activa aumentó 1,4%, lo que explica la baja de la tasa de desempleo respecto del mismo período del año pasado.
Desde el Gobierno celebraron los números. El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, destacó que se generaron unos 240.000 nuevos empleos en los principales aglomerados urbanos y resaltó el desempeño del equipo económico en un contexto de discusión por la reforma laboral.
Sin embargo, un informe de la consultora Equilibra advirtió que el crecimiento del empleo estuvo impulsado principalmente por el cuentapropismo y la informalidad. De acuerdo al análisis, los trabajadores no asalariados informales crecieron un 12,1% interanual, mientras que el cuentapropismo formal apenas avanzó 1,2%.
En cuanto al empleo registrado, los datos muestran un estancamiento. El empleo asalariado formal se mantuvo prácticamente sin cambios, con un leve incremento del 0,1% interanual. En el sector privado formal hubo una suba del 3,7%, mientras que el empleo público cayó 5,8%.
Por último, el informe señaló que la tasa de informalidad entre los asalariados se mantuvo en 36,7%, aunque al considerar el total de ocupados trepó al 43,3%, marcando un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre de 2024.
