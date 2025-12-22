La inflación minorista de noviembre fue del 2,5%, el nivel más alto de los últimos seis meses, según datos del INDEC. Dentro de ese registro, el rubro Alimentos y Bebidas fue el principal impulsor, con la carne vacuna como protagonista: algunos cortes llegaron a multiplicar por cuatro el promedio general de aumento.

En este marco, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que en noviembre el precio promedio de la carne subió 8,2% respecto de octubre y acumuló un incremento interanual del 72,8%, muy por encima de la inflación acumulada del 31,4% en el mismo período.

El comportamiento fue diferente en otras proteínas animales. Tanto el pollo como el cerdo mostraron subas interanuales más moderadas, en línea con el índice general de precios, con aumentos cercanos al 32% y 33%.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señalaron que el fuerte ajuste en la carne vacuna no puede explicarse por un repunte del consumo interno. Si bien hubo una leve recomposición del poder adquisitivo, esta no alcanza para justificar la magnitud del aumento frente al resto de los bienes y servicios.

Según la entidad, los factores de oferta son los que están presionando con mayor fuerza. Entre ellos, se destaca el incremento del precio de la hacienda en pie, que comenzó a observarse a mediados de octubre y que todavía no se trasladó de manera plena a los mostradores debido a que los eslabones intermedios buscan sostener el nivel de ventas.

En las últimas semanas, el novillito liviano volvió a mostrar subas: en el Mercado Agroganadero el kilo vivo aumentó cerca de un 10%, mientras que el valor en gancho registró un alza del 7,5%. Esta dinámica se explica, en parte, por la escasez de animales y por cambios transitorios en la oferta disponible para faena.

La BCR también mencionó que el precio del ternero se encuentra en niveles históricos, con una oferta anual limitada frente a una demanda sostenida. A esto se suman las buenas condiciones forrajeras de la primavera, que permiten retener hacienda en los campos y refuerzan la presión alcista sobre los precios.

En cuanto a la evolución inmediata, algunas consultoras señalaron que en la tercera semana de diciembre no se observaron nuevas subas, aunque el promedio de las últimas cuatro semanas sigue mostrando aumentos cercanos al 5% en la categoría carnes y derivados.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina sostuvo que el encarecimiento actual forma parte de un proceso estructural. Según la entidad, durante los últimos años los precios estuvieron retrasados frente a la inflación y las políticas aplicadas entre 2019 y 2023 desincentivaron la producción ganadera.

En ese sentido, advirtieron que la ganadería atraviesa una etapa de transición y que la recomposición del stock llevará tiempo. “Los precios actuales marcan el inicio de un nuevo ciclo, no su final”, concluyeron.