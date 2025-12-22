La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en los últimos días el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, que incluye jubilaciones, pensiones y demás prestaciones del sistema previsional.

Como ocurre habitualmente, los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario y se acreditan de manera automática en la cuenta bancaria declarada.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en enero de 2026?

De acuerdo a las estimaciones oficiales, basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025, los haberes quedarán establecidos de la siguiente manera:

Haber mínimo: $349.401,58

Este monto fija el nuevo piso de ingresos para quienes perciben la jubilación mínima dentro del sistema contributivo.

Haber máximo: $2.351.141,84

Ambos valores representan una mejora respecto a los montos vigentes en diciembre y reflejan el impacto del mecanismo de actualización mensual por inflación que rige para el sistema jubilatorio.

¿Habrá bono de refuerzo en 2026?

Durante diciembre, los jubilados perciben un esquema especial que incluye el aumento mensual, el bono de refuerzo previsional y el aguinaldo.

Sin embargo, en enero el eje estará puesto únicamente en la actualización por inflación y en los nuevos montos base. Por el momento, el bono de refuerzo previsional no fue confirmado, y su continuidad dependerá de un anuncio oficial por parte de ANSES.