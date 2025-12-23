EE.UU. aprobó la primera píldora oral contra la obesidad
Un documento intersocietario reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna tetravalente, con resultados positivos en estudios clínicos y en la vida real.Salud23/12/2025SOFIA ZANOTTI
El dengue continúa siendo una de las principales amenazas sanitarias en Argentina y la región. En ese contexto, cuatro sociedades científicas argentinas y latinoamericanas difundieron un documento técnico que respalda la seguridad y eficacia de la vacuna contra esta enfermedad, especialmente la vacuna tetravalente actualmente disponible.
El informe fue elaborado por la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, con la coordinación del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad ISalud.
Entre los principales puntos, el documento remarca que la vacuna mostró un perfil de seguridad favorable y una eficacia comprobada tanto para prevenir el dengue confirmado virológicamente como sus formas más graves, incluidas aquellas que requieren internación.
La médica infectóloga Analía Urueña explicó que el objetivo es “brindar a los equipos de salud una guía clara y basada en evidencia que permita acompañar decisiones seguras y efectivas en la vacunación contra el dengue en Argentina”.
Los datos surgen, entre otros trabajos, de ensayos clínicos de fase III como el estudio TIDES, realizado en países endémicos de América Latina y Asia. Allí se observó que el esquema de dos dosis de la vacuna desarrollada por Takeda alcanzó una eficacia acumulada del 61,2% para prevenir dengue confirmado y del 84,1% para evitar hospitalizaciones, tras más de cuatro años de seguimiento.
A estos resultados se sumó evidencia de “vida real” proveniente de San Pablo, Brasil. Según la infectóloga Florencia Cahn, estos datos refuerzan que la vacuna “tiene un perfil de seguridad adecuado y una eficacia clínicamente significativa para reducir casos y hospitalizaciones”.
En relación con las personas mayores, el informe señala que no se detectaron riesgos emergentes en mayores de 60 años, aunque la indicación debe ser evaluada de manera individual entre médico y paciente. El infectólogo Pablo Bonvehí destacó que la evidencia disponible muestra un comportamiento de seguridad similar entre distintos grupos etarios.
Los especialistas coincidieron en que la vacunación no reemplaza otras medidas esenciales, como el control del mosquito Aedes aegypti, la vigilancia epidemiológica y la educación comunitaria, sino que debe integrarse como una herramienta clave dentro de una estrategia sanitaria más amplia.
Además, se subrayó la importancia de iniciar o completar el esquema de vacunación en períodos alejados de brotes y de reforzar la aplicación de la segunda dosis, ya que su incumplimiento reduce la protección esperada.
El documento también advierte sobre barreras que dificultan la vacunación, como la baja percepción de riesgo, la desinformación y la desconfianza hacia nuevas vacunas. En este sentido, remarcan que la recomendación médica y la confianza de los profesionales de la salud resultan determinantes para mejorar la aceptación en la población.
