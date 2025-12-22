EE.UU. aprobó la primera píldora oral contra la obesidad
La FDA dio luz verde a la versión oral de Wegovy, un fármaco GLP-1 de toma diaria que busca ampliar el acceso a los tratamientos para bajar de peso.
Se trata de una inflamación crónica de bajo grado que avanza con la edad y está asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes y deterioro cognitivo.Salud22/12/2025SOFIA ZANOTTI
Durante años, la inflamación fue considerada solo una respuesta puntual del organismo ante infecciones o lesiones. Sin embargo, especialistas de Harvard Health Publishing advierten que existe un tipo de inflamación persistente, silenciosa y de baja intensidad que puede influir de manera decisiva en cómo envejecemos y en la aparición de enfermedades crónicas.
Este proceso es conocido como inflammaging, un término que surge de la combinación de inflammation (inflamación) y aging (envejecimiento). A diferencia de la inflamación aguda, que cumple una función protectora, el inflammaging no tiene un beneficio claro para el organismo y puede mantenerse activo durante años sin generar síntomas evidentes.
Según los especialistas, esta inflamación crónica va produciendo un daño progresivo en células, tejidos y órganos. Con el tiempo, ese deterioro acumulado se traduce en una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades frecuentes en la adultez mayor, como patologías cardiovasculares, diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y trastornos neurodegenerativos.
En el plano cognitivo, el inflammaging también despierta preocupación. La inflamación persistente puede interferir en procesos clave del cerebro, como la memoria y el aprendizaje, acelerando el deterioro mental asociado al paso del tiempo y afectando la autonomía y la calidad de vida.
Uno de los factores centrales detrás de este fenómeno es el envejecimiento del sistema inmunológico, un proceso conocido como inmunosenescencia. Con los años, las defensas pierden eficacia para combatir infecciones y, al mismo tiempo, aumentan las respuestas inflamatorias innecesarias. Este desequilibrio crea el escenario ideal para que la inflamación crónica se sostenga en el tiempo.
Desde Harvard señalan que el inflammaging no aparece de forma repentina. Se desarrolla lentamente a lo largo de décadas y está influido tanto por la genética como por los hábitos cotidianos. Por eso, el estilo de vida cumple un rol clave en su activación o control.
Entre las recomendaciones más importantes para reducir la inflamación se destaca una alimentación equilibrada, basada en frutas, verduras, pescado, legumbres y frutos secos, y con bajo consumo de alimentos ultraprocesados. A esto se suma la actividad física regular, que ayuda a disminuir los marcadores inflamatorios en el organismo.
Dormir bien, manejar el estrés y reducir el uso de pantallas antes de descansar también forman parte de las estrategias respaldadas por la evidencia científica. Los expertos coinciden en que, si bien no se puede frenar el paso del tiempo, sí es posible influir en la edad biológica y mejorar el envejecimiento desde una mirada preventiva.
Finalmente, aclaran que esta información tiene fines educativos y no reemplaza la consulta médica. Ante síntomas o dudas, siempre es fundamental acudir a un profesional de la salud para una evaluación personalizada.
La FDA dio luz verde a la versión oral de Wegovy, un fármaco GLP-1 de toma diaria que busca ampliar el acceso a los tratamientos para bajar de peso.
Un documento intersocietario reafirmó la seguridad y eficacia de la vacuna tetravalente, con resultados positivos en estudios clínicos y en la vida real.
Especialistas advierten que este nutriente, poco conocido, cumple un rol central en la salud ósea y cardiovascular, más allá del calcio.
La campaña comenzará el 12 de enero de 2026 y estará destinada a embarazadas para proteger a los recién nacidos desde el nacimiento.
En el Día Mundial de la Salud Universal, especialistas remarcan que la cobertura solo es efectiva si las personas pueden comprender y acceder a la información de salud.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un aumento significativo de casos de hantavirus en el país, con 23 contagios registrados entre julio y fines de octubre de 2025 y una letalidad del 39%, un porcentaje que preocupa a las autoridades sanitarias.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.
El Millonario ofertó USD 2 millones por el 50% del pase del defensor y propuso la cesión de Sebastián Boselli. La decisión ahora depende del jugador uruguayo y del Ciclón.
El club apunta a sumar dos delanteros del exterior para fortalecer el frente ofensivo de cara a la próxima Copa Libertadores.
El club de Lionel Messi analiza incorporar al volante argentino del Real Betis en el próximo mercado de pases.
El delantero brasileño será cedido al Olympique de Lyon hasta junio de 2026, sin opción de compra, con el objetivo de sumar minutos y rodaje en Europa.
El mediocampista de 35 años firmó contrato por 12 meses y volvió al club donde debutó en Primera División.
Motores híbridos renovados, aerodinámica activa y cambios estructurales profundos marcarán una de las temporadas más revolucionarias de la historia.
Anthony Joshua ganó una bolsa histórica tras noquear a Jake Paul, pero la doble carga impositiva en Estados Unidos y el Reino Unido recortará de manera significativa su ingreso final.