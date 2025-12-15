Información y prevención, claves de la salud universal
En el Día Mundial de la Salud Universal, especialistas remarcan que la cobertura solo es efectiva si las personas pueden comprender y acceder a la información de salud.
La campaña comenzará el 12 de enero de 2026 y estará destinada a embarazadas para proteger a los recién nacidos desde el nacimiento.Salud15/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se iniciará el próximo 12 de enero de 2026, con el objetivo de anticiparse a la circulación estacional del virus y reducir el impacto en la salud infantil.
Según informaron desde la cartera sanitaria, las dosis ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones. La estrategia fue comunicada oficialmente mediante una circular enviada a las autoridades sanitarias provinciales.
La campaña estará dirigida a mujeres embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación. La aplicación no requiere orden médica y solo será necesario presentar el certificado que acredite la semana de embarazo.
El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes y está estrechamente asociado a cuadros de bronquiolitis. Además, estas infecciones pueden generar secuelas a largo plazo, como sibilancias recurrentes y mayor riesgo de desarrollar asma.
En este marco, la vacunación materna busca transferir anticuerpos al bebé durante la gestación, brindándole protección desde el nacimiento. Esto permite reducir de manera significativa los casos graves, las internaciones y las complicaciones respiratorias durante los primeros meses de vida.
Desde el Ministerio de Salud destacaron que comenzar la vacunación en enero permitirá que la mayoría de los recién nacidos estén protegidos al inicio del período invernal, cuando aumenta la circulación del virus. A su vez, se espera que la medida contribuya a disminuir la presión sobre guardias pediátricas y servicios de internación, optimizando los recursos del sistema sanitario.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un aumento significativo de casos de hantavirus en el país, con 23 contagios registrados entre julio y fines de octubre de 2025 y una letalidad del 39%, un porcentaje que preocupa a las autoridades sanitarias.
Investigaciones recientes muestran que consumir mango fresco mejora la saciedad, favorece un peso saludable y ayuda a regular el azúcar en sangre.
Un niño de Entre Ríos estuvo 48 horas en Casilda antes de presentar síntomas. Salud provincial investiga contactos y refuerza la vigilancia epidemiológica.
Un estudio nacional reveló que el 31% de los adultos tiene valores altos de Lp(a), un marcador hereditario que incrementa el riesgo cardiovascular. Especialistas recomiendan medirla al menos una vez en la vida.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.