El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) se iniciará el próximo 12 de enero de 2026, con el objetivo de anticiparse a la circulación estacional del virus y reducir el impacto en la salud infantil.

Según informaron desde la cartera sanitaria, las dosis ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones. La estrategia fue comunicada oficialmente mediante una circular enviada a las autoridades sanitarias provinciales.

La campaña estará dirigida a mujeres embarazadas que cursen entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación. La aplicación no requiere orden médica y solo será necesario presentar el certificado que acredite la semana de embarazo.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes y está estrechamente asociado a cuadros de bronquiolitis. Además, estas infecciones pueden generar secuelas a largo plazo, como sibilancias recurrentes y mayor riesgo de desarrollar asma.

En este marco, la vacunación materna busca transferir anticuerpos al bebé durante la gestación, brindándole protección desde el nacimiento. Esto permite reducir de manera significativa los casos graves, las internaciones y las complicaciones respiratorias durante los primeros meses de vida.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que comenzar la vacunación en enero permitirá que la mayoría de los recién nacidos estén protegidos al inicio del período invernal, cuando aumenta la circulación del virus. A su vez, se espera que la medida contribuya a disminuir la presión sobre guardias pediátricas y servicios de internación, optimizando los recursos del sistema sanitario.