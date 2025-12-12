Aumentan los casos de hantavirus en Argentina: la Región Centro en alerta

Según el informe oficial correspondiente a la Semana Epidemiológica 48, Argentina ingresó en un umbral de alerta, mientras que la Región Centro —integrada por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— se encuentra en situación de brote.

Provincias con mayor riesgo

Del total de casos confirmados, 16 se registraron en la Región Centro, siendo Entre Ríos la provincia con mayor incidencia, seguida por Río Negro y Neuquén. A nivel nacional, el evento muestra valores superiores a los promedios históricos de los últimos cinco años.



Una letalidad más alta que años anteriores

De los 23 casos confirmados, 9 personas fallecieron, lo que eleva la letalidad al 39%, muy por encima de los valores habituales en Argentina, que oscilaron entre el 10% y el 32%.

El Ministerio de Salud analiza las causas de este aumento y no descarta que el sistema de vigilancia esté detectando principalmente los casos más graves, mientras que los cuadros leves podrían no estar siendo notificados.

Quiénes son los más afectados

La mayoría de los contagios se da en personas de entre 20 y 49 años, con una edad promedio de 40 años. Entre los principales factores de riesgo se identificaron:

Contacto con roedores, orina o heces (62%)

Vivir en zonas rurales (46%)

Realizar actividades al aire libre o en áreas silvestres (31%)

No se registraron casos de transmisión interhumana, algo que en Argentina solo ocurrió en situaciones excepcionales vinculadas al virus Andes.



Síntomas más frecuentes

Los síntomas más comunes fueron:

Fiebre alta

Dolores musculares

Dolor de cabeza

Vómitos

Dolores articulares

También se observaron complicaciones respiratorias y compromiso pulmonar.

Recomendaciones de prevención

Las autoridades sanitarias recomiendan:

Evitar levantar polvo en lugares cerrados o abandonados

Humedecer con lavandina antes de limpiar galpones o viviendas cerradas

Mantener hogares limpios y sellados para evitar el ingreso de roedores

Usar guantes y desinfectantes al manipular roedores muertos

No dormir directamente sobre el suelo en zonas rurales

Además, ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición, se recomienda consulta médica inmediata, ya que la atención temprana puede ser clave para mejorar la sobrevida.