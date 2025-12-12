Aumentan los casos de hantavirus en Argentina: la Región Centro en alerta

Información y prevención, claves de la salud universal
En el Día Mundial de la Salud Universal, especialistas remarcan que la cobertura solo es efectiva si las personas pueden comprender y acceder a la información de salud.
El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó un aumento significativo de casos de hantavirus en el país, con 23 contagios registrados entre julio y fines de octubre de 2025 y una letalidad del 39%, un porcentaje que preocupa a las autoridades sanitarias.Salud12/12/2025SOFIA ZANOTTI
Según el informe oficial correspondiente a la Semana Epidemiológica 48, Argentina ingresó en un umbral de alerta, mientras que la Región Centro —integrada por Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— se encuentra en situación de brote.
Provincias con mayor riesgo
Del total de casos confirmados, 16 se registraron en la Región Centro, siendo Entre Ríos la provincia con mayor incidencia, seguida por Río Negro y Neuquén. A nivel nacional, el evento muestra valores superiores a los promedios históricos de los últimos cinco años.
Una letalidad más alta que años anteriores
De los 23 casos confirmados, 9 personas fallecieron, lo que eleva la letalidad al 39%, muy por encima de los valores habituales en Argentina, que oscilaron entre el 10% y el 32%.
El Ministerio de Salud analiza las causas de este aumento y no descarta que el sistema de vigilancia esté detectando principalmente los casos más graves, mientras que los cuadros leves podrían no estar siendo notificados.
Quiénes son los más afectados
La mayoría de los contagios se da en personas de entre 20 y 49 años, con una edad promedio de 40 años. Entre los principales factores de riesgo se identificaron:
Contacto con roedores, orina o heces (62%)
Vivir en zonas rurales (46%)
Realizar actividades al aire libre o en áreas silvestres (31%)
No se registraron casos de transmisión interhumana, algo que en Argentina solo ocurrió en situaciones excepcionales vinculadas al virus Andes.
Síntomas más frecuentes
Los síntomas más comunes fueron:
Fiebre alta
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Vómitos
Dolores articulares
También se observaron complicaciones respiratorias y compromiso pulmonar.
Recomendaciones de prevención
Las autoridades sanitarias recomiendan:
Evitar levantar polvo en lugares cerrados o abandonados
Humedecer con lavandina antes de limpiar galpones o viviendas cerradas
Mantener hogares limpios y sellados para evitar el ingreso de roedores
Usar guantes y desinfectantes al manipular roedores muertos
No dormir directamente sobre el suelo en zonas rurales
Además, ante síntomas compatibles y antecedentes de exposición, se recomienda consulta médica inmediata, ya que la atención temprana puede ser clave para mejorar la sobrevida.
