Una serie de estudios científicos volvió a poner al mango en el centro de la conversación sobre nutrición y salud metabólica. Investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois revisaron 29 trabajos publicados entre 2016 y 2025 para analizar cómo influye esta fruta en el organismo.



Según señalaron, el mango podría contribuir a aumentar la sensación de saciedad, mantener un peso saludable y mejorar el control del azúcar en sangre. Además, se identificaron primeros indicios de beneficios en la salud cerebral, intestinal y de la piel.

Uno de los estudios incluidos comparó el efecto de consumir 100 calorías de mango fresco frente a una galleta baja en grasa del mismo valor calórico. Dos horas después, los adultos que habían comido mango se sentían más satisfechos. Tras 12 semanas, ese grupo mantuvo su peso, mientras que el grupo de las galletas registró un aumento.



Por otro lado, una investigación de la Universidad Estatal de Florida mostró que quienes incorporaron mango diariamente registraron una disminución en la proporción cintura-cadera y una reducción de la grasa corporal, junto con un aumento de la masa magra.

Los especialistas también observaron mejoras en la respuesta insulinica. En varias investigaciones, el consumo de mango elevó los niveles de adiponectina, una proteína asociada a una mejor sensibilidad a la insulina y a una menor inflamación, lo que favorece la regulación de la glucosa en sangre.

En este marco, Britt Burton-Freeman, directora del Centro de Investigación en Nutrición de Illinois Tech, destacó que el cuerpo de evidencia “identifica el papel prometedor del mango en la salud metabólica”. Remarcó además que esta fruta aporta más de 20 vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos vegetales como la mangiferina.

Si bien los resultados son alentadores, los científicos sostienen que aún se necesitan más estudios para profundizar en los efectos vinculados a la memoria, la salud intestinal y la piel. Los trabajos revisados fueron publicados recientemente en la revista Food & Function Journal.