Santa Fe refuerza controles tras un caso de sarampión con paso por Casilda
Un niño de Entre Ríos estuvo 48 horas en Casilda antes de presentar síntomas. Salud provincial investiga contactos y refuerza la vigilancia epidemiológica.
Investigaciones recientes muestran que consumir mango fresco mejora la saciedad, favorece un peso saludable y ayuda a regular el azúcar en sangre.Salud10/12/2025SOFIA ZANOTTI
Una serie de estudios científicos volvió a poner al mango en el centro de la conversación sobre nutrición y salud metabólica. Investigadores del Instituto de Tecnología de Illinois revisaron 29 trabajos publicados entre 2016 y 2025 para analizar cómo influye esta fruta en el organismo.
Según señalaron, el mango podría contribuir a aumentar la sensación de saciedad, mantener un peso saludable y mejorar el control del azúcar en sangre. Además, se identificaron primeros indicios de beneficios en la salud cerebral, intestinal y de la piel.
Uno de los estudios incluidos comparó el efecto de consumir 100 calorías de mango fresco frente a una galleta baja en grasa del mismo valor calórico. Dos horas después, los adultos que habían comido mango se sentían más satisfechos. Tras 12 semanas, ese grupo mantuvo su peso, mientras que el grupo de las galletas registró un aumento.
Por otro lado, una investigación de la Universidad Estatal de Florida mostró que quienes incorporaron mango diariamente registraron una disminución en la proporción cintura-cadera y una reducción de la grasa corporal, junto con un aumento de la masa magra.
Los especialistas también observaron mejoras en la respuesta insulinica. En varias investigaciones, el consumo de mango elevó los niveles de adiponectina, una proteína asociada a una mejor sensibilidad a la insulina y a una menor inflamación, lo que favorece la regulación de la glucosa en sangre.
En este marco, Britt Burton-Freeman, directora del Centro de Investigación en Nutrición de Illinois Tech, destacó que el cuerpo de evidencia “identifica el papel prometedor del mango en la salud metabólica”. Remarcó además que esta fruta aporta más de 20 vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos vegetales como la mangiferina.
Si bien los resultados son alentadores, los científicos sostienen que aún se necesitan más estudios para profundizar en los efectos vinculados a la memoria, la salud intestinal y la piel. Los trabajos revisados fueron publicados recientemente en la revista Food & Function Journal.
Un niño de Entre Ríos estuvo 48 horas en Casilda antes de presentar síntomas. Salud provincial investiga contactos y refuerza la vigilancia epidemiológica.
Un estudio nacional reveló que el 31% de los adultos tiene valores altos de Lp(a), un marcador hereditario que incrementa el riesgo cardiovascular. Especialistas recomiendan medirla al menos una vez en la vida.
Cada 1° de diciembre el mundo renueva el compromiso frente al VIH/Sida, una enfermedad que aún afecta a millones de personas y requiere prevención, información y acceso a la salud.
En un nuevo micro de salud, las farmacéuticas Miriam Romero, Myriam Dillon y Mónica Zallio brindaron información esencial sobre la fiebre amarilla, su vacuna y las precauciones necesarias para quienes planean viajar a zonas de riesgo.
Especialistas en reumatología explican por qué algunas personas pierden la postura erguida con la edad y qué rutinas ayudan a evitar o retrasar este proceso. Actividad física, detección temprana y hábitos saludables, las claves.
El Ministerio de Salud pidió extremar la vigilancia tras detectar cuatro casos en turistas uruguayos que recorrieron varias provincias, incluida Santa Fe. Recomiendan controlar síntomas y verificar esquemas de vacunación.
El pequeño fue dado de alta tras un mes de internación en el hospital Vilela. El acusado continúa en prisión preventiva mientras la Justicia define medidas de protección.
La Academia eliminó a Boca y el Pincha superó a Gimnasia en el clásico platense. El título se definirá el sábado 13 de diciembre a las 21 en el Madre de Ciudades.
La competencia juvenil impulsada por Lionel Messi se disputa del 9 al 14 de diciembre en Miami, con ocho potencias del fútbol formativo.
El gremio bancario denunció seis despidos en el Nuevo Banco de Santa Fe y reclamó que la Provincia intervenga para hacer cumplir el convenio que garantiza la estabilidad laboral.
El Gobierno Provincial invierte más de $5.500 millones en trabajos de bacheo, repavimentación y sellado de fisuras en rutas de seis departamentos santafesinos.
El club publicó un video con imágenes del camino a la Copa Libertadores 2018 y los momentos más emblemáticos de la final disputada en el Santiago Bernabéu.
La presidenta de Palmeiras defendió el uso del césped sintético y cuestionó la propuesta de Flamengo para prohibirlo en el Brasileirao. “Cuando tengan su estadio, podrán elegir”, afirmó.
Con una emotiva representación del Pesebre y el encendido del tradicional arbolito, Villa Cañás dio inicio a las celebraciones navideñas junto a cientos de vecinos.