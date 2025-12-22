El Gobierno acelera acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026
La Casa Rosada intensifica negociaciones con aliados y provincias para evitar sorpresas en el Senado y sancionar la ley sin modificaciones.
El Presidente aseguró que promulgará la ley y reordenará partidas para sostener el déficit cero, sin crear nuevos impuestos.Política 22/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026, pese a las modificaciones que introdujo la oposición en la Cámara de Diputados, entre ellas la continuidad del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.
En declaraciones televisivas, el mandatario sostuvo que el proyecto aprobado mantiene su eje central: el equilibrio fiscal. “Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, remarcó, y aclaró que aceptará la ley tal como salió de la Cámara baja.
Milei explicó que, si bien hubo cambios respecto del texto original, el Poder Ejecutivo avanzará con un reordenamiento interno del gasto. “Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”, afirmó, y reiteró que no está dispuesto a aumentar la presión tributaria.
Además, el jefe de Estado detalló que el tratamiento parlamentario implicó múltiples instancias de negociación y destacó haber logrado la sanción general del proyecto, aun cuando uno de los capítulos fue rechazado durante la votación.
De esta manera, el Presidente descartó de plano un veto al Presupuesto 2026, una posibilidad que había comenzado a circular tras el debate en Diputados. Ahora, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores, donde se espera su tratamiento en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre.
La Casa Rosada intensifica negociaciones con aliados y provincias para evitar sorpresas en el Senado y sancionar la ley sin modificaciones.
El Senado retoma el tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con una agenda cargada de reformas económicas impulsadas por el oficialismo.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.
El presidente argentino aseguró que el bloque necesita cambios institucionales e integrales y cuestionó su funcionamiento actual durante la cumbre regional.
El encuentro regional tuvo escasa visibilidad política y dejó pocas definiciones, en un contexto de tensiones internas y agendas divergentes.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Washington endurece las restricciones contra el comercio venezolano y ya suma tres embarcaciones detenidas en menos de dos semanas.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.