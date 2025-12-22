El presidente Javier Milei confirmó que no vetará el Presupuesto 2026, pese a las modificaciones que introdujo la oposición en la Cámara de Diputados, entre ellas la continuidad del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad.

En declaraciones televisivas, el mandatario sostuvo que el proyecto aprobado mantiene su eje central: el equilibrio fiscal. “Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, remarcó, y aclaró que aceptará la ley tal como salió de la Cámara baja.

Milei explicó que, si bien hubo cambios respecto del texto original, el Poder Ejecutivo avanzará con un reordenamiento interno del gasto. “Vamos a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero sin crear impuestos”, afirmó, y reiteró que no está dispuesto a aumentar la presión tributaria.

Además, el jefe de Estado detalló que el tratamiento parlamentario implicó múltiples instancias de negociación y destacó haber logrado la sanción general del proyecto, aun cuando uno de los capítulos fue rechazado durante la votación.

De esta manera, el Presidente descartó de plano un veto al Presupuesto 2026, una posibilidad que había comenzado a circular tras el debate en Diputados. Ahora, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Senadores, donde se espera su tratamiento en el recinto el próximo viernes 26 de diciembre.