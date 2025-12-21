El debate por el Presupuesto 2026 marcará una semana central en el Congreso de la Nación Argentina, donde el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Según el cronograma previsto, las comisiones comenzarán a analizar el texto con la presencia de funcionarios nacionales, que expondrán los lineamientos generales y responderán preguntas de los legisladores. El objetivo del Gobierno es acelerar los tiempos para lograr dictamen y llevar la iniciativa al recinto antes de fin de año.

En este marco, las negociaciones con los bloques opositores aparecen como un factor determinante. Gobernadores y referentes parlamentarios reclaman precisiones sobre partidas destinadas a obras públicas, fondos para las provincias y el impacto del ajuste fiscal previsto en el proyecto.

Por otro lado, desde la oposición anticiparon que acompañarán el debate, pero no descartan introducir cambios en artículos sensibles. El escenario es complejo y las definiciones de esta semana serán clave para el futuro del Presupuesto y la estrategia política del oficialismo en el Congreso.