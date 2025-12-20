El presidente Javier Milei participó de una nueva cumbre del Mercosur, que estuvo signada por un bajo perfil político y la falta de anuncios relevantes para el futuro del bloque regional.

El encuentro, que reunió a los jefes de Estado y representantes de los países miembros, se desarrolló en un clima distante, con exposiciones formales pero sin consensos fuertes ni avances estructurales. Según trascendió, la agenda estuvo marcada más por diagnósticos generales que por decisiones concretas.

En este marco, Milei mantuvo una presencia discreta, alineada con su postura crítica hacia los organismos multilaterales y los esquemas de integración regional tradicionales. Desde el entorno presidencial señalaron que la prioridad del Gobierno argentino sigue siendo el ordenamiento interno de la economía y la apertura comercial a nivel global.

Por otro lado, la cumbre volvió a exponer las diferencias entre los países del bloque respecto al rumbo del Mercosur, su flexibilización y la posibilidad de acuerdos comerciales por fuera del esquema actual, temas que continúan sin una resolución clara.

El resultado fue un encuentro sin impacto político inmediato, que dejó la sensación de un Mercosur estancado, atravesado por visiones contrapuestas y con dificultades para redefinir su rol en el escenario internacional.