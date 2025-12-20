El Gobierno no cambiará el Presupuesto aprobado en Diputados
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.
El encuentro regional tuvo escasa visibilidad política y dejó pocas definiciones, en un contexto de tensiones internas y agendas divergentes.
El presidente Javier Milei participó de una nueva cumbre del Mercosur, que estuvo signada por un bajo perfil político y la falta de anuncios relevantes para el futuro del bloque regional.
El encuentro, que reunió a los jefes de Estado y representantes de los países miembros, se desarrolló en un clima distante, con exposiciones formales pero sin consensos fuertes ni avances estructurales. Según trascendió, la agenda estuvo marcada más por diagnósticos generales que por decisiones concretas.
En este marco, Milei mantuvo una presencia discreta, alineada con su postura crítica hacia los organismos multilaterales y los esquemas de integración regional tradicionales. Desde el entorno presidencial señalaron que la prioridad del Gobierno argentino sigue siendo el ordenamiento interno de la economía y la apertura comercial a nivel global.
Por otro lado, la cumbre volvió a exponer las diferencias entre los países del bloque respecto al rumbo del Mercosur, su flexibilización y la posibilidad de acuerdos comerciales por fuera del esquema actual, temas que continúan sin una resolución clara.
El resultado fue un encuentro sin impacto político inmediato, que dejó la sensación de un Mercosur estancado, atravesado por visiones contrapuestas y con dificultades para redefinir su rol en el escenario internacional.
El presidente argentino aseguró que el bloque necesita cambios institucionales e integrales y cuestionó su funcionamiento actual durante la cumbre regional.
El efectivo estaba con licencia psiquiátrica y se disparó con un arma familiar. Es el tercer caso similar registrado en una semana dentro de las Fuerzas Armadas.
El Presidente habló durante la entrega de sables y medallas 2025 y apuntó contra las políticas de defensa de gobiernos anteriores.
La ministra de Seguridad afirmó que no hubo cambios de fondo tras la transición y destacó la continuidad del trabajo iniciado por Patricia Bullrich.
Luego del traspié legislativo en Diputados, el Ejecutivo reordena prioridades y apunta a febrero para tratar la reforma laboral.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
La decisión se tomó luego de que se confirmara que el autor de los ataques en Brown y el MIT había ingresado a Estados Unidos mediante el programa de visas de diversidad.
El presidente de Estados Unidos mantuvo abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela y anticipó nuevas incautaciones de embarcaciones vinculadas al chavismo.