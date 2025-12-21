Párense de Manos 3: Flor Vigna boxeó a pleno con Mica Viciconte y se consagró bicampeona

Flor Vigna y Mica Viciconte revivieron su realidad con una pelea de boxeo en la tercera edición de Párense de Manos. La ganadora y campeona de la contienda fue Vigna en la tarde del sábado 20 de diciembre de 2025.

Vigna ingresó a la cancha de Huracán cantando y realizando una coreografía al igual que cuando ganó en Párense de manos 2 ante Manuela QM. Viciconte lo hizo acompañada por Ezequiel Matthysse, que es cantante además de boxeador, y una bandera que rezaba “trabajo duro y dedicación”.

La pelea fue de 3 rounds de dos minutos cada uno. Había mucha tensión previa y las rivales prácticamente ni se saludaron de lo concentradas que estaban.

La pelea comenzó a puro intercambio de golpes, con poca lucidez desde lo técnico y mucho alboroto en los cruces, teniendo que intervenir la réferi en distintas oportunidades. Ninguna dominó pero Flor alcanzó a conectar dos buenos derechazos en el rostro de su rival.

Viciconte trabajó el jab y el gancho de derecha en el segundo asalto, pero se topó con la rapidez y destreza física de Vigna para defenderse. Al cierre del 2° round y tras una buena mano de Mica, Flor terminó en el piso a causa de un tropiezo y no contó como caída.

Las dos peleadoras lo dieron todo en los dos asaltos iniciales y había dudas de cómo iban a estar físicamente para el último round. Fue un intercambio de golpes prácticamente paradas y sin intento de defensa, donde Viciconte logró mejores golpes mediante el jab y el cross de derecha.

Al cierre del pugilato, ambas terminaron el en suelo por una toma ilegal de Vigna que tampoco contó como caída para la pelea de boxeo.

Tras conseguir su bicampeonato en Párense de manos, Flor expresó que está feliz de siempre seguir intentando a pesar de no ganar en todas las oportunidades, y valoró lo que fue Mica como rival suya a lo largo de su carrera.

Flor Vigna vs. Mica Viciconte en Párense de Manos 3

Ganadora: Florencia Vigna.

Jueces de la pelea: Walter Nelson, Yésica Bopp, Leandro Gómez, Leonardo Benatar y Yesica Palmetta.

Peso de Viciconte: 62,3 kg.

Peso de Vigna: 62,8 kg.

La historia de la rivalidad entre Mica Viciconte y Flor Vigna

La rivalidad se gestó en Combate, programa de El Nueve que comenzó a emitirse en mayo de 2014. Mica lideraba el Equipo Verde, mientras que Flor estaba al mando del Equipo Rojo. Ambos bandos competían en desafíos físicos y estratégicos, y ellas se destacaron por su carácter y liderazgo, estableciendo así un enfrentamiento personal dentro del juego. Con el paso de los años, entre 2015 y 2016, Flor y Mica reconocieron que la tensión escaló tanto que casi se agarraron a trompadas en distintas ocasiones.

Una vez que salieron de Combate, Vigna y Viciconte pasaron a otro ámbito mediático: el Bailando de Marcelo Tinelli. Flor tuvo un éxito rotundo, consiguiendo un bicampeonato entre 2016 y 2017, y a Mica le costó más, siendo eliminada tempranamente en 2017 para luego revertir la situación un año después alcanzando una semifinal.

En 2019, las ya históricas rivales coincidieron en el programa Incorrectas, donde ambas recordaron sus inicios en Combate y admitieron que "aprendieron mutuamente" de ellas en sus diferentes encontronazos. Hubo gestos de reconciliación e incluso un abrazo ante las cámaras.

Viciconte continuó como panelista y siendo parte del staff de distintos programas de televisión hasta que a comienzos de 2022 llegó su gran éxito televisivo cuando se consagró ganadora de la tercera temporada de Masterchef Celebrity Argentina. Al mismo tiempo, Flor se alejó de la conducción y otros proyectos para enfocarse en su carrera como cantante, un sueño que tenía desde muy chica.

La rivalidad parecía sepultada porque Mica y Flor se mostraron más cercanas desde entonces. Vigna le expresó cariño a Viciconte públicamente cuando nació Luca Cubero, su hijo, y la marplatense entrenó a su hoy contrincante en 2024, cuando peleó por primera vez en Párense de Manos, en su segunda edición, contra Manuela QM Quintero, a quien después le ganó por nocaut. Pero con la llegada de Párense de Manos III, el antagonismo renació con la idea de que diriman en un ring sus antiguos conflictos.