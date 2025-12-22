El Congreso Nacional inicia una semana clave en el marco del período de sesiones extraordinarias, con el foco puesto en retomar el debate del Presupuesto 2026 en el Senado. El oficialismo busca avanzar sin demoras en la sanción del proyecto, que forma parte del eje central de su programa económico.

La agenda parlamentaria, convocada hasta el 30 de diciembre —con excepción del feriado del 25—, está orientada a tratar una serie de reformas económicas y estructurales, bajo el objetivo de sostener el principio de “déficit cero” que impulsa el espacio gobernante.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, uno de los debates más relevantes está previsto para el viernes 26, cuando se analizará la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Se trata de una iniciativa complementaria al Presupuesto 2026 que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El proyecto propone modificaciones al Régimen Penal Tributario, a la Ley de Procedimientos Fiscales y al Código Civil y Comercial, además de incorporar un sistema de Declaración Jurada Simplificada. En este marco, también se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que, según el texto oficial, otorgaría estabilidad fiscal permanente a los contribuyentes que adhieran.

Por otro lado, junto a bloques dialoguistas, La Libertad Avanza busca avanzar con un paquete de reformas más amplio. Entre ellas se encuentra el proyecto de Modernización Laboral, cuyo tratamiento fue postergado y se retomaría a partir del 10 de febrero, y una serie de modificaciones al Código Penal, que aún no tienen fecha definida.

La decisión de continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, al abrir una reunión plenaria de las comisiones de Trabajo, Previsión Social y Presupuesto.

En la agenda también figura el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, de especial interés para el Gobierno nacional y las provincias mineras. La iniciativa apunta a flexibilizar ciertos aspectos de la protección ambiental con el objetivo de promover inversiones en el sector.

En ese sentido, Bullrich adelantó que el Ejecutivo convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero, con la intención de lograr la aprobación tanto de la reforma laboral como de la Ley de Glaciares en el Senado.