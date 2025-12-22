Milei prometió más reformas en su mensaje por las fiestas
Política 22/12/2025
El Gobierno nacional atraviesa horas decisivas en su intento por garantizar la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado. Luego de los reveses sufridos en la Cámara de Diputados, el oficialismo activó una serie de negociaciones de último momento para asegurar los votos necesarios y evitar imprevistos durante la sesión prevista para el próximo viernes.
La estrategia apunta a sancionar la iniciativa tal como llegó desde Diputados, sin incorporar modificaciones. De este modo, quedarían afuera artículos vinculados a la emergencia en discapacidad y al financiamiento universitario, que habían generado fuertes tensiones políticas y fiscales. En la Casa Rosada admiten que no existen los respaldos suficientes para reintroducir esos temas y prefieren priorizar la aprobación general del proyecto.
En este marco, desde La Libertad Avanza confían en el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y, especialmente, de los gobernadores, cuyo rol fue determinante en la caída del Capítulo XI durante el debate en Diputados. La retirada de apoyo de algunas provincias encendió las alarmas y obligó a reforzar los contactos políticos.
Para evitar un escenario similar en la Cámara alta, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una ronda de conversaciones con bloques aliados. Durante el fin de semana, incluso, convocó a una videollamada con referentes parlamentarios que, según estimaciones oficiales, podrían aportar cerca de 44 votos favorables.
Desde el entorno gubernamental aseguran que el Presupuesto se tratará “sin cambios”, una postura que también fue transmitida a legisladores no oficialistas. En ese esquema, el PRO acompañaría la iniciativa, pese a los reclamos internos por la distribución de cargos en la Auditoría General de la Nación. Distinto es el panorama para otras leyes que se debatirán en la misma sesión, como la de inocencia fiscal, cuyo respaldo aún no está garantizado.
La falta de apoyo de la Unión Cívica Radical, que cuenta con diez bancas en el Senado, fue clave para descartar cualquier intento de reincorporar artículos polémicos. En el Ejecutivo reconocen que insistir con esos puntos podría poner en riesgo la sanción de la “ley de leyes”.
Este lunes, la mesa política del Gobierno volverá a reunirse en la Casa Rosada para seguir afinando la estrategia. Del encuentro participarán, además de Bullrich, la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.
En Balcarce 50 consideran que, tras haber cedido en los puntos más conflictivos, el Presupuesto debería aprobarse sin mayores sobresaltos en el Senado de la Nación. “No debería haber sorpresas”, repiten cerca del presidente Javier Milei, aunque reconocen que el escenario sigue siendo delicado y exige acuerdos finos hasta el último momento.
