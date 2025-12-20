El Gobierno acelera acuerdos para aprobar el Presupuesto 2026
La Casa Rosada intensifica negociaciones con aliados y provincias para evitar sorpresas en el Senado y sancionar la ley sin modificaciones.
El presidente argentino aseguró que el bloque necesita cambios institucionales e integrales y cuestionó su funcionamiento actual durante la cumbre regional.Política 20/12/2025Oscar A Canavese
El presidente Javier Milei afirmó que el Mercosur “necesita una reforma institucional e integral”, al participar de la cumbre de jefes de Estado del bloque.
Durante su exposición, Milei sostuvo que el Mercosur “no ha logrado cumplir con los objetivos para los cuales fue creado” y planteó la necesidad de revisar su estructura y su forma de funcionamiento, en un contexto global que, según indicó, exige mayor apertura comercial y reglas más claras.
En ese marco, el mandatario argentino remarcó que el bloque debe adaptarse a los nuevos desafíos económicos y comerciales, y cuestionó las trabas que, a su entender, limitan el crecimiento y la competitividad de los países miembro.
Por otro lado, Milei reiteró su postura a favor de avanzar hacia acuerdos comerciales más amplios y flexibles, que permitan a cada país integrarse al mundo con mayor libertad, sin quedar condicionado por regulaciones internas del bloque.
Las declaraciones generaron distintas reacciones entre los países socios, en una cumbre marcada por debates sobre el futuro del Mercosur y su rol en el escenario internacional.
La Casa Rosada intensifica negociaciones con aliados y provincias para evitar sorpresas en el Senado y sancionar la ley sin modificaciones.
El Presidente aseguró que promulgará la ley y reordenará partidas para sostener el déficit cero, sin crear nuevos impuestos.
El Senado retoma el tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias, con una agenda cargada de reformas económicas impulsadas por el oficialismo.
El Congreso entra en días clave para debatir el Presupuesto 2026, en un escenario de negociaciones intensas entre el Gobierno y la oposición.
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.
El encuentro regional tuvo escasa visibilidad política y dejó pocas definiciones, en un contexto de tensiones internas y agendas divergentes.
La evolución de los precios será clave para definir el techo del dólar oficial en 2026, bajo el nuevo esquema cambiario que ajustará la cotización según la inflación y no con subas fijas.
El Bicho enfrentará a Barcelona de Ecuador en la fase 2 de la Copa Libertadores. La revancha se jugará en La Paternal.
Postales impactantes del invierno extremo en el Lejano Oriente ruso comenzaron a circular en las últimas horas y reflejan con crudeza el rigor del clima en esa región del mundo.
La Academia intensificó las gestiones con Huracán y quedó a detalles de acordar la transferencia del volante estadounidense, una de las figuras del Globo en 2025.
El Pincha se consagró en San Nicolás y aseguró su presencia en tres competencias decisivas de la próxima temporada.
Educadores cuestionan al Ejecutivo provincial por decisiones unilaterales, concursos virtuales y falta de diálogo paritario, en un año atravesado por el conflicto.
El delantero neerlandés fue figura en la final y dejó fuertes críticas a la dirigencia luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil.
La artista jujeña apuesta a la cumbia moderna para volver a conectar con el desamor, la nostalgia y sus raíces musicales.