El presidente Javier Milei afirmó que el Mercosur “necesita una reforma institucional e integral”, al participar de la cumbre de jefes de Estado del bloque.

Durante su exposición, Milei sostuvo que el Mercosur “no ha logrado cumplir con los objetivos para los cuales fue creado” y planteó la necesidad de revisar su estructura y su forma de funcionamiento, en un contexto global que, según indicó, exige mayor apertura comercial y reglas más claras.

En ese marco, el mandatario argentino remarcó que el bloque debe adaptarse a los nuevos desafíos económicos y comerciales, y cuestionó las trabas que, a su entender, limitan el crecimiento y la competitividad de los países miembro.

Por otro lado, Milei reiteró su postura a favor de avanzar hacia acuerdos comerciales más amplios y flexibles, que permitan a cada país integrarse al mundo con mayor libertad, sin quedar condicionado por regulaciones internas del bloque.

Las declaraciones generaron distintas reacciones entre los países socios, en una cumbre marcada por debates sobre el futuro del Mercosur y su rol en el escenario internacional.