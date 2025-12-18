A casi dos años del inicio de la gestión y luego de un 2025 marcado por derrotas electorales consecutivas, el gobierno de Maximiliano Pullaro optó por no revisar su rumbo político. Lejos de impulsar cambios profundos o asumir autocríticas internas, el Ejecutivo provincial decidió ensanchar su esquema de poder mediante la incorporación y reubicación de dirigentes del frente Unidos.

La señal política es clara: nadie queda afuera del armado institucional, incluso aquellos referentes que no lograron sostenerse en las urnas o quedaron desplazados tras los comicios. Bajo el argumento de la experiencia y la idoneidad, el oficialismo continúa sumando cargos en la estructura estatal, en contraste con el discurso de austeridad y eficiencia que el propio gobernador suele destacar en sus intervenciones públicas.

Mientras se profundizan recortes en áreas sensibles y se ajustan partidas presupuestarias, el gasto en personal político muestra una tendencia ascendente. En ese marco, no se registraron renuncias ni responsabilidades asumidas tras el resultado electoral. Por el contrario, la conducción provincial ratificó plenamente a su equipo de primera línea.

En las últimas semanas se oficializaron varios movimientos en segundas y terceras líneas del gabinete. Uno de los casos más relevantes es el de Melina Caren Giorgi, ex diputada nacional por la UCR, designada como Directora Provincial de Intervención del Hábitat Rosario, en reemplazo de María Laura Lucci, electa presidenta comunal de Acebal. La designación se inscribe en una lógica de reubicación inmediata de ex legisladores dentro del Ejecutivo.

Otro cambio se produjo en el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, donde se aceptó la renuncia de Sergio “Checho” Basile, quien asumió como concejal en Santa Fe. Su lugar será ocupado por Alejandro Villar, hasta ahora vocal del Tribunal de Cuentas, lo que refuerza la circulación permanente de dirigentes dentro del Estado.

En el Ministerio de Medio Ambiente se confirmó además la llegada de Verónica Irizar, ex concejala de Rosario, como Secretaria de Cambio Climático, mientras continúa vacante la Secretaría de Género tras la salida de Alicia Tate.

Semanas atrás, Pullaro había anticipado que los cambios por los dos años de gestión se limitarían a segundas y terceras líneas. “En la primera línea del gobierno no va a haber ningún cambio”, sostuvo el gobernador, ratificando su respaldo a ministros y secretarios, incluso después de un año electoral desfavorable.

La ampliación del esquema también alcanza a otros organismos. El Ejecutivo anunció el envío del pliego de Adriana “Chuchi” Molina para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas, reforzando una vez más la estrategia de contención política interna.

En paralelo, Pullaro encabezó una reunión de gabinete en Rosario con más de 50 funcionarios para delinear los objetivos del llamado “segundo tiempo” de la gestión. El encuentro estuvo enfocado en la modernización del Estado, la digitalización y la innovación, sin referencias directas a las derrotas electorales ni a la situación de seguridad.

Sin autocríticas explícitas ni revisión estratégica profunda, el mensaje interno fue de disciplina y respaldo total al rumbo elegido. Así, mientras crece el malestar social y se ajustan áreas sensibles, la gestión provincial continúa expandiendo su estructura política, dejando abierto un interrogante central: hasta dónde puede sostenerse un modelo que ajusta en gestión pero amplía su poder interno.