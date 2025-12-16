El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó en Rosario una reunión de Gabinete ampliado junto a ministros, secretarios, presidentes de empresas públicas, legisladores y referentes de los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe. El encuentro tuvo como eje principal el análisis del proceso de transformación digital del Estado provincial y la planificación de los dos años que restan de gestión.



Durante su exposición, Pullaro destacó la importancia de reflexionar sobre el rumbo del gobierno y de sostener un método de trabajo basado en objetivos claros, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. En ese marco, repasó los principales ejes abordados desde el inicio de su gestión.

El mandatario señaló que la seguridad pública fue el primer desafío encarado, con reformas estructurales en cárceles y en el control del delito. Si bien reconoció avances y una baja en los índices de violencia, remarcó que el proceso aún está en desarrollo y requiere atención permanente.



En segundo lugar, mencionó el ordenamiento del sistema educativo, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, y destacó las políticas vinculadas a la infraestructura productiva y la obra pública. Entre ellas, enumeró la reparación de más de 3.400 kilómetros de rutas, el fortalecimiento de puertos y aeropuertos, la ejecución de gasoductos y el ordenamiento de las finanzas provinciales.

Pullaro también hizo referencia a la renovación de la Corte Suprema de Justicia y al proceso de reforma constitucional, al que calificó como un paso clave para modernizar el Estado santafesino. Según explicó, estos cambios fueron posibles a partir del diálogo y el consenso político.

De cara a la nueva etapa de gestión, el gobernador planteó como objetivo avanzar hacia un Estado más cercano al ciudadano, apoyado en nuevas herramientas tecnológicas y en el uso de la inteligencia artificial. Como ejemplo, recordó el reemplazo del traslado de expedientes en papel por sistemas digitales y dispositivos móviles.

“Vamos por la ciudadanía digital, por la desburocratización y por la digitalización. Vamos por un Estado moderno en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

En ese contexto, funcionarios del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública presentaron el programa Territorio 5.0, orientado a modernizar la administración pública y la relación con la ciudadanía mediante un uso intensivo de tecnologías digitales. Además, se expuso el sistema “Lince”, que aplica inteligencia artificial a la seguridad pública para mejorar los tiempos de respuesta y el esclarecimiento de delitos.

En materia educativa, el ministro José Goity repasó las políticas implementadas como el Plan Raíz, Asistencia Perfecta y los 185 días de clases, y destacó la necesidad de preparar a la escuela para un futuro digital y tecnológico. En tanto, el concejal Lucas Raspall se refirió a la incorporación de la educación digital en las aulas.

Por último, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, destacó avances en la digitalización de la información sanitaria, el fortalecimiento del primer nivel de atención, la modernización del sistema de ambulancias, la creación de Fonres y el abordaje integral de la salud mental.

Del encuentro participaron, entre otros, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Felipe Michlig y Clara García, junto a legisladores nacionales y provinciales.