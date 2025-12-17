El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este miércoles el decreto que pone en marcha el mecanismo institucional para cubrir tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la provincia y una en el Tribunal de Cuentas.



La medida habilita un período de 15 días corridos para que se presenten adhesiones o impugnaciones a los nombres propuestos, paso previo al envío formal de los pliegos a la Legislatura, previsto para principios de enero de 2026.

Según confirmaron fuentes oficiales, los candidatos para la Corte Suprema son Aldo Alurralde, actual juez federal de Reconquista; Diego Maciel, secretario administrativo de la Cámara de Senadores; y Jorgelina Genghini, abogada rosarina e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

Desde la Casa Gris señalaron que la selección respondió a criterios de representación institucional y territorial. En ese marco, Genghini representa a los colegios profesionales, Alurralde al ámbito judicial y Maciel al espacio político. Además, se buscó equilibrio geográfico entre el sur, el centro y el norte de la provincia.



Los postulantes reemplazarán a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, quienes ya anunciaron su retiro, aunque las renuncias se harán efectivas entre septiembre y noviembre del próximo año.

En cuanto al procedimiento, una vez finalizado el período de observaciones, el expediente ingresará a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se evaluarán los antecedentes y se realizarán entrevistas. Luego, se estima que en marzo de 2026, la Asamblea Legislativa tratará los pliegos para su aprobación.

Por otro lado, el Ejecutivo también enviará en las próximas horas el pliego para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas de la provincia. En este caso, la propuesta es Adriana “Chuchi” Molina, ex presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, quien reemplazaría a Lisandro Villar, actual vice ministro de Desarrollo Social.

Las asunciones se concretarán una vez formalizadas las renuncias de los funcionarios salientes.