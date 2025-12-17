Lucero cuestionó con dureza la falta de diálogo del gobierno
El secretario general de Sadop Rosario aseguró que la gestión de Pullaro evita la negociación paritaria, toma decisiones unilaterales y profundiza la crisis educativa.
El gobernador firmó el decreto que habilita el envío de pliegos a la Legislatura para cubrir tres vacantes en la Corte y una en el Tribunal de Cuentas.Política Sta Fe17/12/2025SOFIA ZANOTTI
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó este miércoles el decreto que pone en marcha el mecanismo institucional para cubrir tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la provincia y una en el Tribunal de Cuentas.
La medida habilita un período de 15 días corridos para que se presenten adhesiones o impugnaciones a los nombres propuestos, paso previo al envío formal de los pliegos a la Legislatura, previsto para principios de enero de 2026.
Según confirmaron fuentes oficiales, los candidatos para la Corte Suprema son Aldo Alurralde, actual juez federal de Reconquista; Diego Maciel, secretario administrativo de la Cámara de Senadores; y Jorgelina Genghini, abogada rosarina e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Desde la Casa Gris señalaron que la selección respondió a criterios de representación institucional y territorial. En ese marco, Genghini representa a los colegios profesionales, Alurralde al ámbito judicial y Maciel al espacio político. Además, se buscó equilibrio geográfico entre el sur, el centro y el norte de la provincia.
Los postulantes reemplazarán a Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez, quienes ya anunciaron su retiro, aunque las renuncias se harán efectivas entre septiembre y noviembre del próximo año.
En cuanto al procedimiento, una vez finalizado el período de observaciones, el expediente ingresará a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, donde se evaluarán los antecedentes y se realizarán entrevistas. Luego, se estima que en marzo de 2026, la Asamblea Legislativa tratará los pliegos para su aprobación.
Por otro lado, el Ejecutivo también enviará en las próximas horas el pliego para cubrir una vacante en el Tribunal de Cuentas de la provincia. En este caso, la propuesta es Adriana “Chuchi” Molina, ex presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, quien reemplazaría a Lisandro Villar, actual vice ministro de Desarrollo Social.
Las asunciones se concretarán una vez formalizadas las renuncias de los funcionarios salientes.
El gobernador encabezó un Gabinete ampliado y marcó como eje central la digitalización del Estado para los próximos años de gestión.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
Con 36 años, el intendente de Venado Tuerto fue elegido para conducir el radicalismo a nivel nacional, marcando un fuerte recambio generacional en un partido atravesado por debates internos y desafíos estratégicos.
Un medio libertario acusó al gobierno de Pullaro por supuestas irregularidades en una obra adjudicada. Lisandro Enrico negó las versiones y afirmó que en Santa Fe las licitaciones “se ganan por precio y capacidad técnica”.
Un informe de Fundación Libertad expone que el Concejo rosarino gasta 40% más que Córdoba y evita publicar información clave, mientras crecen los cuestionamientos a la gestión de María Eugenia Schmuck.
