Santa Fe toma deuda para obras y apuesta al crecimiento

El gobierno de Santa Fe dio un paso clave en su política económica al avanzar con un esquema de endeudamiento destinado a financiar obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de la provincia.

La iniciativa es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien sostiene que la toma de deuda no apunta a cubrir gastos corrientes, sino a generar condiciones de crecimiento a largo plazo, fortaleciendo la producción, el empleo y la competitividad regional.

Según se informó oficialmente, los fondos estarán orientados principalmente a obras viales, energéticas, hidráulicas y de infraestructura social, con impacto directo en el interior provincial. En este marco, el Ejecutivo remarcó que se trata de proyectos largamente postergados y necesarios para acompañar el desarrollo económico de Santa Fe.

Desde la Casa Gris explicaron que el endeudamiento se realiza en un contexto de orden fiscal, con una administración que busca mantener equilibrio en las cuentas públicas y garantizar capacidad de repago. Además, destacaron que la provincia mantiene uno de los perfiles de deuda más bajos del país en relación a sus ingresos.

Por otro lado, el plan también tiene una fuerte impronta política: el gobierno apuesta a mostrar gestión, obra pública y previsibilidad, en un escenario nacional marcado por el ajuste, la caída de la inversión estatal y la paralización de proyectos por parte del Estado nacional.

Finalmente, desde el oficialismo señalaron que la decisión responde a una visión de desarrollo que entiende a la infraestructura como motor del crecimiento económico y social, con impacto directo en la calidad de vida de los santafesinos.