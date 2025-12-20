Dura carta docente contra el gobierno de Santa Fe
El gobierno provincial avanza con un proceso de recambio en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, una de las decisiones institucionales más relevantes de la gestión de Maximiliano Pullaro. La iniciativa apunta a renovar la integración del máximo tribunal, en un contexto de cambios generacionales y definiciones políticas de fondo.
Según trascendió, la denominada “vieja Corte” comenzará a dejar sus cargos de manera progresiva, habilitando el camino para que el Ejecutivo proponga nuevos jueces. El proceso contempla los mecanismos constitucionales vigentes, que incluyen la selección de candidatos, el envío de pliegos a la Legislatura y el correspondiente tratamiento legislativo.
En este marco, ya circulan distintos nombres que serían considerados para integrar la nueva etapa del tribunal, con perfiles vinculados al ámbito judicial, académico y de la gestión pública. Desde el entorno del gobernador remarcan la intención de conformar una Corte “más moderna, ágil y acorde a las demandas actuales de la sociedad”.
La renovación del máximo órgano judicial también se inscribe en una estrategia más amplia de reforma institucional, donde el oficialismo busca dejar su impronta en áreas clave del Estado. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cumple un rol central en la interpretación de las leyes y en el control de constitucionalidad, por lo que su integración tiene impacto directo en la vida política y social de la provincia.
Por otro lado, el proceso no está exento de tensiones. La discusión por los nombres y los tiempos del recambio genera expectativa tanto en el ámbito judicial como en la oposición, que seguirá de cerca cada paso del Ejecutivo y del Senado provincial.
De avanzar según lo previsto, Santa Fe podría encarar en los próximos meses una de las renovaciones más significativas de su Corte Suprema en décadas, marcando un punto de inflexión en la relación entre política y Justicia en la provincia.
