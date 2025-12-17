El secretario general de Sadop Rosario y adjunto de la CGT, Martín Lucero, lanzó duras críticas contra el gobierno provincial al denunciar la falta de diálogo con los gremios docentes y la ausencia de paritarias reales. Según afirmó, la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro evita el debate y recurre a decisiones unilaterales que agravan la situación del sistema educativo.

“Desde los gremios docentes denunciamos que el gobierno no solo evita el diálogo con la docencia santafesina, directamente le escapa al debate. No es que tire la toalla: nunca se subió al ring”, expresó el dirigente sindical.

En ese marco, apuntó directamente contra el gobernador y el ministro de Educación, José Goity, a quienes responsabilizó por no habilitar instancias de negociación colectiva. Lucero sostuvo que Pullaro nunca participó de una paritaria docente, lo que —a su entender— contradice cualquier discurso oficial sobre el diálogo.

“Mal puede hablar de diálogo quien jamás se sentó a discutir. El ministro de Educación le tiene miedo a la paritaria docente, porque no pueden sostener racionalmente las políticas que defienden”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de la crítica estuvo vinculado al régimen de presentismo. Lucero lo calificó como injusto y deshumanizante, y cuestionó que se quite ese adicional a docentes que atraviesan situaciones de salud o maternidad.

“¿Cómo explican en una paritaria que una docente con una enfermedad terminal no cobre el presentismo porque ‘no se esforzó lo suficiente’? ¿Cómo justifican que una trabajadora que está por parir pierda ese adicional por estar de licencia?”, planteó.

Para el dirigente, estas medidas reflejan una concepción regresiva del trabajo docente. “El mensaje es claro: enfermarse o maternar es no esforzarse. Esa mirada es inhumana”, sostuvo.

Lucero también afirmó que el conflicto podría haberse evitado si el gobierno provincial hubiera cumplido con la cláusula gatillo prometida en campaña. En ese sentido, comparó la situación actual con gestiones anteriores, como la de Miguel Lifschitz, donde —según indicó— las paritarias se resolvían con acuerdos y acompañamiento docente.

“Si Pullaro hubiera cumplido la cláusula gatillo, hoy no habría conflicto. Se habrían alcanzado los 185 días de clases con paritarias acordadas”, señaló, y relativizó el festejo oficial por el cumplimiento del calendario escolar.

Finalmente, denunció la falta total de interlocución con el Ministerio de Educación y advirtió que el sistema educativo atraviesa una crisis profunda. “Siempre hubo diálogo, aunque fuera tenso. Hoy no hay absolutamente nada. El sistema educativo hace agua por los cuatro costados”, concluyó.