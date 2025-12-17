Pullaro inicia el proceso para renovar la Corte Suprema
El gobernador firmó el decreto que habilita el envío de pliegos a la Legislatura para cubrir tres vacantes en la Corte y una en el Tribunal de Cuentas.
El secretario general de Sadop Rosario aseguró que la gestión de Pullaro evita la negociación paritaria, toma decisiones unilaterales y profundiza la crisis educativa.Política Sta Fe17/12/2025SOFIA ZANOTTI
El secretario general de Sadop Rosario y adjunto de la CGT, Martín Lucero, lanzó duras críticas contra el gobierno provincial al denunciar la falta de diálogo con los gremios docentes y la ausencia de paritarias reales. Según afirmó, la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro evita el debate y recurre a decisiones unilaterales que agravan la situación del sistema educativo.
“Desde los gremios docentes denunciamos que el gobierno no solo evita el diálogo con la docencia santafesina, directamente le escapa al debate. No es que tire la toalla: nunca se subió al ring”, expresó el dirigente sindical.
En ese marco, apuntó directamente contra el gobernador y el ministro de Educación, José Goity, a quienes responsabilizó por no habilitar instancias de negociación colectiva. Lucero sostuvo que Pullaro nunca participó de una paritaria docente, lo que —a su entender— contradice cualquier discurso oficial sobre el diálogo.
“Mal puede hablar de diálogo quien jamás se sentó a discutir. El ministro de Educación le tiene miedo a la paritaria docente, porque no pueden sostener racionalmente las políticas que defienden”, afirmó.
Uno de los ejes centrales de la crítica estuvo vinculado al régimen de presentismo. Lucero lo calificó como injusto y deshumanizante, y cuestionó que se quite ese adicional a docentes que atraviesan situaciones de salud o maternidad.
“¿Cómo explican en una paritaria que una docente con una enfermedad terminal no cobre el presentismo porque ‘no se esforzó lo suficiente’? ¿Cómo justifican que una trabajadora que está por parir pierda ese adicional por estar de licencia?”, planteó.
Para el dirigente, estas medidas reflejan una concepción regresiva del trabajo docente. “El mensaje es claro: enfermarse o maternar es no esforzarse. Esa mirada es inhumana”, sostuvo.
Lucero también afirmó que el conflicto podría haberse evitado si el gobierno provincial hubiera cumplido con la cláusula gatillo prometida en campaña. En ese sentido, comparó la situación actual con gestiones anteriores, como la de Miguel Lifschitz, donde —según indicó— las paritarias se resolvían con acuerdos y acompañamiento docente.
“Si Pullaro hubiera cumplido la cláusula gatillo, hoy no habría conflicto. Se habrían alcanzado los 185 días de clases con paritarias acordadas”, señaló, y relativizó el festejo oficial por el cumplimiento del calendario escolar.
Finalmente, denunció la falta total de interlocución con el Ministerio de Educación y advirtió que el sistema educativo atraviesa una crisis profunda. “Siempre hubo diálogo, aunque fuera tenso. Hoy no hay absolutamente nada. El sistema educativo hace agua por los cuatro costados”, concluyó.
El gobernador firmó el decreto que habilita el envío de pliegos a la Legislatura para cubrir tres vacantes en la Corte y una en el Tribunal de Cuentas.
El gobernador encabezó un Gabinete ampliado y marcó como eje central la digitalización del Estado para los próximos años de gestión.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
Con 36 años, el intendente de Venado Tuerto fue elegido para conducir el radicalismo a nivel nacional, marcando un fuerte recambio generacional en un partido atravesado por debates internos y desafíos estratégicos.
Un medio libertario acusó al gobierno de Pullaro por supuestas irregularidades en una obra adjudicada. Lisandro Enrico negó las versiones y afirmó que en Santa Fe las licitaciones “se ganan por precio y capacidad técnica”.
Un informe de Fundación Libertad expone que el Concejo rosarino gasta 40% más que Córdoba y evita publicar información clave, mientras crecen los cuestionamientos a la gestión de María Eugenia Schmuck.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.