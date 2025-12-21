Doble crimen en San Luis: sigue la búsqueda de la sospechosa

Firmat: detienen a una joven tras un violento ataque
Una mujer de 23 años resultó herida tras una agresión en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta autora quedó detenida por orden de la Fiscalía.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.Policiales 21/12/2025Oscar A Canavese
La investigación por el doble crimen ocurrido en la provincia de San Luis avanza con el foco puesto en la principal sospechosa, una mujer que se habría ausentado de su vivienda varios días antes de que se conociera el hecho.
Según confirmaron fuentes judiciales, la mujer abandonó su casa el pasado 10 de diciembre y no regresó. Esta situación despertó sospechas entre los investigadores, que ahora trabajan para reconstruir sus movimientos previos y posteriores a esa fecha.
El doble homicidio fue descubierto tras un aviso que alertó a las autoridades, lo que dio inicio a un amplio operativo policial. Desde entonces, se llevan adelante peritajes, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad, tanto en la zona del hecho como en localidades cercanas.
Por otro lado, la Justicia ordenó intensificar la búsqueda de la sospechosa, con controles en rutas, terminales y distintos puntos de la provincia. No se descarta que haya contado con ayuda para abandonar el lugar.
La causa continúa en etapa investigativa y se espera que en las próximas horas pueda haber novedades clave que permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.
