La generación de energía eléctrica en la Argentina estuvo liderada este domingo por la matriz térmica, que concentró el mayor porcentaje del total producido a nivel nacional, de acuerdo con los registros oficiales del sistema energético.

Según los datos difundidos, las centrales térmicas se ubicaron en el primer lugar del aporte, por encima de otras fuentes como la hidráulica, la nuclear y las energías renovables. El comportamiento responde, en parte, a una demanda moderada propia de los fines de semana y a las condiciones climáticas, que influyen directamente en el rendimiento de las fuentes alternativas.

Por otro lado, la generación hidráulica mostró una participación menor, condicionada por los niveles de los embalses y el caudal de los ríos. En tanto, la energía eólica y solar mantuvieron su aporte habitual, aunque sin alcanzar picos significativos durante la jornada.

En este marco, desde el sector energético señalaron que la matriz térmica continúa siendo clave para garantizar el abastecimiento, especialmente en momentos donde otras fuentes no logran cubrir la totalidad de la demanda. No obstante, se remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la diversificación de la matriz para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.