Máximo Kirchner agradeció a la militancia el acompañamiento a Cristina en su internación
El hijo de la expresidenta manifestó su agradecimiento a la militancia por la compañía y apoyo.
Las centrales térmicas aportaron la mayor parte de la electricidad producida en el país, en una jornada de baja demanda y menor participación de renovables.País21/12/2025Oscar A Canavese
La generación de energía eléctrica en la Argentina estuvo liderada este domingo por la matriz térmica, que concentró el mayor porcentaje del total producido a nivel nacional, de acuerdo con los registros oficiales del sistema energético.
Según los datos difundidos, las centrales térmicas se ubicaron en el primer lugar del aporte, por encima de otras fuentes como la hidráulica, la nuclear y las energías renovables. El comportamiento responde, en parte, a una demanda moderada propia de los fines de semana y a las condiciones climáticas, que influyen directamente en el rendimiento de las fuentes alternativas.
Por otro lado, la generación hidráulica mostró una participación menor, condicionada por los niveles de los embalses y el caudal de los ríos. En tanto, la energía eólica y solar mantuvieron su aporte habitual, aunque sin alcanzar picos significativos durante la jornada.
En este marco, desde el sector energético señalaron que la matriz térmica continúa siendo clave para garantizar el abastecimiento, especialmente en momentos donde otras fuentes no logran cubrir la totalidad de la demanda. No obstante, se remarcó la importancia de seguir fortaleciendo la diversificación de la matriz para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
La cantante y bailarina le ganó a su rival de toda la vida en los medios. Mirá el video y todas las trompadas que se dieron.
La ex presidenta fue derivada por una dolencia abdominal. Permanece estable y bajo observación médica.
Desde el Ejecutivo sostienen que la baja se logró a partir de la desaceleración de la inflación y mejoras en los ingresos, aunque especialistas piden cautela al analizar los datos.
Los contagios corresponden a un subclado con mayor transmisibilidad, aunque sin mayor gravedad clínica. Los pacientes evolucionaron favorablemente.
La entidad quedó en la mira del Banco Central de la República Argentina tras el avance del caso Sur Finanzas. Se analizan operaciones y vínculos financieros.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
El Sumo Pontífice sostuvo que la acumulación desmedida de riqueza profundiza la desigualdad y pidió poner a la persona en el centro del sistema económico.
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.
El Pincha derrotó a Platense en la final y cerró el año con un nuevo título nacional, confirmando su gran temporada.
También se cubrieron 114.234 internaciones, y se brindó cobertura a 109.992 cirugías. “Estos números reflejan una decisión política muy clara: sostener y fortalecer el acceso a la salud de nuestros afiliados en un contexto complejo”, afirmó Zalazar