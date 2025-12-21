Firmat: detienen a una joven tras un violento ataque

Doble crimen en San Luis: sigue la búsqueda de la sospechosa
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.
Una mujer de 23 años resultó herida tras una agresión en una vivienda de calle General Mosconi. La presunta autora quedó detenida por orden de la Fiscalía.Policiales 21/12/2025Oscar A Canavese
Un grave hecho de violencia se registró en la madrugada del sábado en la ciudad de Firmat. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle General Mosconi al 900 y demandó la intervención de personal policial y sanitario.
Según se informó, la víctima, una mujer de 23 años, logró pedir auxilio en un comercio cercano luego de haber sido agredida físicamente. En primer término fue trasladada al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada posteriormente a la ciudad de Venado Tuerto para una mejor atención médica.
Tras las actuaciones correspondientes, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron la aprehensión de una joven de 18 años, quien fue señalada como la autora del ataque.
Intervino la Fiscalía, que dispuso que la acusada sea notificada por los delitos de lesiones leves dolosas múltiples, amenazas y daño en concurso real, y que permanezca detenida mientras avanza la investigación.
La mujer se había retirado de su domicilio el 10 de diciembre y desde entonces no volvió a ser vista. La Justicia intensifica los operativos para dar con su paradero.
La investigación se inició por denuncias del Buzón de la Vida. Hubo una persona detenida y un importante secuestro de droga, armas y dinero.
El hecho ocurrió en Venado Tuerto. El acusado fue interceptado tras un llamado al 911 y luego protagonizó incidentes en la sede policial.
El hecho ocurrió en la madrugada del martes en Venado Tuerto. El agresor fue reducido tras una persecución y una mujer que lo acompañaba también fue contenida.
Ocurrió durante la madrugada, cuando el joven ingresó sin autorización a una vivienda y se resistió al accionar policial.
La Policía secuestró prendas, zapatillas y perfumes sustraídos de un comercio de calle Alberdi. Una mujer fue imputada por encubrimiento y estafa.
El Mundial 2026 y el enfoque de las casas de apuestas
La entidad quedó en la mira del Banco Central de la República Argentina tras el avance del caso Sur Finanzas. Se analizan operaciones y vínculos financieros.
El Sumo Pontífice sostuvo que la acumulación desmedida de riqueza profundiza la desigualdad y pidió poner a la persona en el centro del sistema económico.
Estados Unidos endurece su discurso sobre Venezuela, Nicolás Maduro se vuelve viral en redes y el Mercosur sigue negociando con la Unión Europea en un contexto global marcado por la incertidumbre.
La ex presidenta fue derivada por una dolencia abdominal. Permanece estable y bajo observación médica.
El Ejecutivo ratificó que mantendrá el texto votado en la Cámara baja y explicó las razones políticas y fiscales de la decisión.
El Pincha derrotó a Platense en la final y cerró el año con un nuevo título nacional, confirmando su gran temporada.
También se cubrieron 114.234 internaciones, y se brindó cobertura a 109.992 cirugías. “Estos números reflejan una decisión política muy clara: sostener y fortalecer el acceso a la salud de nuestros afiliados en un contexto complejo”, afirmó Zalazar