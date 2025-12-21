Firmat: detienen a una joven tras un violento ataque

Un grave hecho de violencia se registró en la madrugada del sábado en la ciudad de Firmat. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle General Mosconi al 900 y demandó la intervención de personal policial y sanitario.

Según se informó, la víctima, una mujer de 23 años, logró pedir auxilio en un comercio cercano luego de haber sido agredida físicamente. En primer término fue trasladada al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada posteriormente a la ciudad de Venado Tuerto para una mejor atención médica.

Tras las actuaciones correspondientes, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron la aprehensión de una joven de 18 años, quien fue señalada como la autora del ataque.

Intervino la Fiscalía, que dispuso que la acusada sea notificada por los delitos de lesiones leves dolosas múltiples, amenazas y daño en concurso real, y que permanezca detenida mientras avanza la investigación.