Brunson fue imparable y los Knicks derrotaron al Heat
Jalen Brunson firmó una actuación excepcional con 47 puntos y lideró el triunfo de New York Knicks por 132-125 ante Miami Heat en el Madison Square Garden.
El mediocampista proveniente de Palmeiras firmó contrato hasta diciembre de 2029 y ya se suma al proyecto de Marcelo Gallardo para la temporada 2026.Deportes22/12/2025GASTON PAROLA
River Plate presentó oficialmente este domingo a Aníbal Moreno como nuevo refuerzo del plantel profesional. El volante central llegó desde Palmeiras, luego de que el club de Núñez adquiriera la totalidad de su pase por una suma cercana a los 7 millones de dólares.
La firma del contrato se realizó en el estadio Monumental y contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, en el marco del protocolo institucional que el club viene aplicando en este mercado de pases. El vínculo une al jugador con River hasta diciembre de 2029.
Moreno se suma así al proyecto deportivo que encabeza Marcelo Gallardo, con la mira puesta en la temporada 2026, donde el objetivo principal será la Copa Sudamericana. Su llegada se da apenas 48 horas después de la presentación de Fausto Vera, marcando un inicio de mercado activo para el Millonario.
Tras superar con éxito la revisión médica, el mediocampista se incorporará este lunes a los entrenamientos de pretemporada y quedará a disposición del cuerpo técnico para los primeros trabajos formales del año.
En sus primeras palabras como jugador de River, Moreno se mostró entusiasmado por el desafío: “Estoy muy feliz de llegar a esta familia. Voy a dejar todo, me voy a brindar al máximo y voy a dar todo de mí siempre para ayudar al equipo”, expresó en un video difundido por el club en redes sociales.
