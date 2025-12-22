Un grave hecho de violencia se registró en la madrugada del sábado en la ciudad de Firmat, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 13ra. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle General Mosconi al 900.

Según se informó, una mujer de 23 años logró pedir auxilio en un comercio cercano tras haber sido agredida físicamente. Personal policial acudió al lugar y la víctima fue trasladada al hospital local. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada a un centro de mayor complejidad en Venado Tuerto para una mejor atención médica.

En el marco de las actuaciones, efectivos del Comando Radioeléctrica realizaron un operativo que permitió la aprehensión de una joven de 18 años, señalada como la presunta agresora.

La Fiscalía dispuso que la detenida sea notificada por los delitos de lesiones leves dolosas múltiples, amenazas y daño en concurso real, y ordenó que permanezca privada de la libertad mientras avanza la investigación.